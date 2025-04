Ce n'est pas à Madrid qu'Alexander Zverev retrouvera toute sa confiance. Tête de série no 1 sur la terre battue espagnole, le no 2 mondial s'est incliné dès les 16es de finale mardi.

Madrid 2025 fourth round: Cerundolo d. Zverev 7-5 6-3

Keystone-SDA ATS

Alexander Zverev a été battu 7-5 6-3 par l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 21), qui avait déjà battu l'Allemand au même stade de la compétition l'an passé dans le Masters 1000 madrilène puis en février dernier à Buenos Aires en quart de finale. Il avait pourtant cueilli le titre à deux reprises à Madrid (2018, 2021).

Le champion olympique de Tokyo 2021 n'aura donc pas franchement profité de l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner, suspendu par les autorités antidopage jusqu'à dimanche, même s'il avait cueilli le titre à Munich neuf jours plus tôt. Sinner abordera le Masters 1000 de Rome, où il fera son retour après trois mois d'absence, avec plus de 1600 points d'avance sur Zverev.