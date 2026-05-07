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Novak Djokovic «C’est comme ça, il faut juste s’adapter, accepter»

Gregoire Galley

7.5.2026

Novak Djokovic a prédit jeudi que le N.1 mondial Jannik Sinner allait l'imiter et devenir le deuxième joueur à remporter tous les Masters 1000 au calendrier en s'imposant dès cette année à Rome.

Novak Djokovic est le détenteur du record de titres en Masters 1000.
Novak Djokovic est le détenteur du record de titres en Masters 1000.
ats

Agence France-Presse

07.05.2026, 19:34

«Il va y arriver, c’est sûr, probablement même cette année, parce qu’il est très fort, la façon dont il joue est vraiment impressionnante», a déclaré l'ancien N.1 mondial, âgé de 38 ans, en conférence de presse.

«Remporter ces neuf tournois, c’est difficile, parce qu’ils se disputent sur des surfaces différentes, dans des conditions différentes, indoor, outdoor. Jannik est un joueur très complet, il l’a clairement démontré au cours des deux dernières années. Il est numéro un mondial et ce n’est pas un hasard», a insisté «Djoko».

Sinner, 24 ans, a remporté les cinq derniers Masters 1000 au calendrier (Paris 2025, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid cette année) et il ne lui manque plus que Rome pour compléter sa collection de Masters 1000, les tournois les plus importants, après ceux du Grand Chelem.

Djokovic, détenteur du record de titres en Masters 1000 (40), a reconnu lors de sa conférence de presse que «le format des Masters 1000 sur deux semaines ne (lui) plaisait pas»: «J'aimais davantage l’ancien format, avec une semaine pour chaque Masters 1000, et seulement les Grands Chelems sur deux semaines. Mais c’est comme ça, il faut juste s’adapter, accepter».

Jannik Sinner. «Vous ne savez pas comment je suis au fond»

Jannik Sinner«Vous ne savez pas comment je suis au fond»

Cadet

Pour son retour sur le circuit, après presque deux mois d'absence à cause d'une blessure à une épaule à Indian Wells, Djokovic affronte vendredi le Croate Dino Prizmic, 79e mondial, de dix-huit ans son cadet.

«Je suis content d'être de retour, j'ai hâte de rejouer. J'aurais aimé revenir plus tôt mais ma blessure m'en a empêché, il a fallu faire preuve de patience et donner du temps à mon corps», a souligné le Serbe, sextuple vainqueur du tournoi romain, la dernière fois en 2022.

«Sur cette surface, l'objectif ultime, c'est Roland-Garros où j'espère jouer mon meilleur tennis», a conclu le Serbe qui convoite depuis 2023 un 25e titre en Grand Chelem.

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