«C’est moche» - La mésaventure de Stan Wawrinka après sa finale

Stan Wawrinka s’est incliné en trois sets dimanche en finale du tournoi Challenger d'Aix-en-Provence contre Borna Coric. En plus de la défaite, le Vaudois a dû faire face au vol de sa raquette à l’issue de la rencontre. Il a exprimé son mécontentement sur Instagram.

Stan Wawrinka a signalé sur Instagram le vol de sa raquette. Instagram/stanwawrinka85

Jan Arnet (trad. nl) Jan Arnet

Ce week-end, Stan Wawrinka a manqué l'occasion d'écrire l'histoire du tennis. Le Vaudois de 40 ans aurait pu devenir le premier quadragénaire à remporter un titre sur le Challenger Tour. Mais le Croate Borna Coric s’est mué en trouble-fête et s'est imposé 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (7-4) en finale à Aix-en-Provence.

Wawrinka, qui n’a plus soulevé de trophée depuis août 2020 et son sacre au tournoi Challenger de Prague, s'est toutefois montré encore plus agacé par un vol dont il a été victime après la perte de la finale. Dans sa story Instagram, «Stan the Man» a écrit lundi : «A la personne qui m'a volé ma raquette de tennis hier : c’est moche !»

Le triple lauréat en Grand Chelem n'est pas la seule célébrité du sport suisse à s'être fait dérober son outil de travail ces derniers jours. La championne olympique de VTT de 2021, Jolanda Neff, a en effet signalé le vol de son vélo sur Instagram il y a quelques jours : «S'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. C'est une fabrication spéciale, impossible à acheter et unique dans toute la Suisse». Le vélo de Neff a entre-temps été retrouvé.

