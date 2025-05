Le N.3 mondial Carlos Alcaraz a assuré que la blessure qui l'a contraint à déclarer forfait à Madrid était guérie, tout en précisant qu'il porterait pour son premier match du Masters 1000 de Rome un bandage à la cuisse.

Pour son entrée en lice à Rome, Carlos Alcaraz sera opposé vendredi au Serbe Dusan Lajovic. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je suis bien physiquement, je ne ressens plus aucune douleur, je me suis bien entraîné, mais évidemment sans l'intensité d'un match», a déclaré l'Espagnol en conférence de presse.

Mais «comme il faut toujours prendre des précautions et toujours penser à ce qui peut se passer», il portera une cuissière après avoir été touché à l'adducteur droit. «Je me suis entraîné avec pour voir comment je me sentais, car c'est quelque chose de nouveau pour moi et cela s'est très bien passé», a précisé «Carlitos».

Pour son entrée en lice, Alcaraz, 22 ans, sera opposé vendredi au Serbe Dusan Lajovic (131e), issu des qualifications. Il s'agira seulement de sa deuxième participation au tournoi romain: forfait sur blessure l'an dernier, il avait chuté dès le 2e tour lors de sa première apparition au Foro Italico en 2022, contre le Hongrois Fabian Marozsan.

«C'est un tournoi dans lequel j'ai envie de jouer, de voir jusqu'où je peux aller, j'ai envie de jouer plus que deux matches, mais comme je l'ai déjà dit par le passé, je donne beaucoup plus d'importance à d'autres choses que le simple fait d'obtenir un résultat», a-t-il insisté. «L'année dernière, la situation était plus compliquée (...) Là j'ai fait une pause, mais je n'étais pas inquiet, je suis confiant», a poursuivi l'Espagnol.

Alcaraz s'est par ailleurs félicité du retour en compétition du N.1 mondial Jannik Sinner, suspendu trois mois pour dopage par contamination accidentelle. «Je suis très content de le voir à nouveau (...) C'est bien pour lui, pour le tennis, pour les fans qu'il puisse de nouveau jouer», a souligné l'Espagnol qui ne pourrait croiser la route de l'Italien qu'en finale.