  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Clap de fin pour Mahut «C'était à la fois un moment assez douloureux et assez suspendu»

Gregoire Galley

28.10.2025

Nicolas Mahut tire sa révérence: à 43 ans, le Français entré dans la légende du tennis en livrant un combat de plus de onze heures contre John Isner à Wimbledon en 2010 avant de briller en double, a disputé mardi à Paris son dernier match professionnel.

Nicolas Mahut tire sa révérence.
Nicolas Mahut tire sa révérence.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

28.10.2025, 20:15

Sur le court N.2 du Masters 1000 de la capitale française, l'Angevin et son partenaire bulgare Grigor Dimitrov ont longtemps résisté aux assauts des spécialistes du double Hugo Nys et Edouard Roger-Vasselin, arrachant le deuxième set dans un sursaut d'orgueil.

Mais la paire franco-monégasque a nettement mieux géré le tie-break décisif pour finalement s'imposer 6-4, 5-7, 10/4 au bout d'une heure et demie de combat.

Un concert de «Nicolas! Nicolas!» est alors descendu des tribunes, jusqu'ici nettement moins tapageuses que celle du court N.1, où le Français Valentin Royer disputait un autre duel à suspense contre l'Espagnol Alejandro Davidovich.

Après avoir troqué son t-shirt contre celui de Dimitrov, signé quelques autographes et salué une dernière fois le public, le jeune retraité a quitté le court sans effusion, sous les applaudissements du Bulgare, de ses adversaires du jour et de milliers de spectateurs.

Même s'il a peu joué ces derniers mois, le Français tenait à vivre un dernier match professionnel «pour pouvoir passer tranquillement à l'après(-carrière, NDLR)», qu'il consacrera en 2026 à entraîner son compatriote Benjamin Bonzi.

«Aujourd'hui, je peux raccrocher et me dire que je suis allé au bout. Et je peux me retourner en étant fier de ce que j'ai fait», a commenté Mahut, dont les yeux se sont embués avant le dernier service de sa carrière. «La préparation du match n'a pas été simple, c'était assez émouvant», a reconnu le droitier quelques instants après son ultime match officiel.

Pour l'occasion, Bonzi, Richard Gasquet, Julien Benneteau ou Mansour Bahrami s'étaient pressés aux abords du court. «Il a eu une carrière magnifique», l'a complimenté Dimitrov, ex-N.3 mondial en simple. «On se connaît depuis tellement d'années. On s'est livré de formidables batailles et puis surtout, c'est un gars génial», a poursuivi le Bulgare de 34 ans.

«C'est un bosseur fou», renchérit Pierre-Hugues Herbert, son partenaire de double au long cours avec qui il a conquis 21 titres dont 5 en Grand Chelem, jusqu'à se hisser au rang de N.1 mondial de la spécialité.

ATP Queen's. Mahut pris les pieds dans le filet, Stan dans le tapis!

ATP Queen'sMahut pris les pieds dans le filet, Stan dans le tapis!

«Pour l'éternité»

Mahut est «quelqu'un qui a une rage et qui me l'a transmise, et m'a permis d'accomplir peut-être les plus belles choses dans ma carrière», ajoute Herbert.

Avec son imposant palmarès en double (37 titres au total) et quatre trophées en simple, Mahut n'a pas ménagé ses efforts pour effacer le souvenir longtemps cuisant du marathon de Wimbledon.

Difficile malgré tout de séparer son nom de ce duel homérique de onze heures et cinq minutes contre l'Américain John Isner, perdu 70-68 au cinquième set au bout de trois jours de combat, du 22 au 24 juin 2010.

«C'était à la fois un moment assez douloureux et assez suspendu», affirme Mahut. Le fait d'être associé à cette défaite au bout du suspense «a été longtemps un fardeau, je n'avais pas envie d'en parler», a rembobiné le droitier.

Mais les titres en simple, sur le gazon de 's-Hertogenbosch (2013, 2015, 2016) et Newport (2013) ont agi comme un baume sur cette plaie, en prouvant qu'il était davantage qu'un «beau perdant».

«J'ai du plaisir maintenant à parler» du match contre Isner «parce que c'était une expérience folle», assure Mahut. «Ça m'a apporté énormément  en tant que joueur, en tant qu'homme. On peut m'associer à ce match-là (...) parce que je sais qu'à côté, j'ai réussi à gagner», développe-t-il.

«Je n'ai pas été assez fort pour laisser mon empreinte dans le tennis mondial par mon palmarès. Mais j'ai trouvé une manière d'être associé pour l'éternité à Wimbledon, qui pour moi est le plus grand tournoi du monde», savoure Mahut.

Open d'Australie. Une consécration historique pour le duo Herbert/Mahut

Open d'AustralieUne consécration historique pour le duo Herbert/Mahut

Les plus lus

La fille de Brigitte Macron alerte sur l'état de santé de sa mère
Des chars «porcs-épics» : pourquoi les blindés russes résistent mieux que jamais
«C'est un miraculé» : un cycliste de 77 ans survit trois jours dans un ravin
Genève-Servette pulvérise le leader davosien, Lausanne et Fribourg grimacent
En feu, Nivokazi fait rugir Tourbillon et propulse Sion vers la victoire
«Granit Xhaka est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie»