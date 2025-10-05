  1. Clients Privés
Challenger de Suzhou Viktorija Golubic s’adjuge le titre avec un coup de pouce du destin

ATS

5.10.2025 - 13:55

Viktorija Golubic (WTA 70) a remporté le tournoi Challenger de Suzhou. En finale, la Zurichoise a battu l'Américaine Katie Volynets (WTA 107) 4-6 6-4 6-4.

Un succès bienvenu pour Viktorija Golubic (archive).
Un succès bienvenu pour Viktorija Golubic (archive).
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

05.10.2025, 13:55

05.10.2025, 14:17

C'est le cinquième titre de Golubic (32 ans) à ce niveau. Elle a cependant eu un peu de chance en finale dimanche. Après avoir perdu la manche initiale, elle était menée 4-3 après avoir subi un break.

Son adversaire californienne a connu un problème physique. Après une courte pause, la Suissesse a gagné les neuf points suivants et s'est ensuite adjugée le deuxième set. Dans le troisième, Viktorija Golubic a rapidement mené 5-1, mais elle a alors un peu tremblé. Elle a converti sa deuxième balle de match pour l'emporter après plus de trois heures de jeu.

La Zurichoise compte désormais deux titres sur le circuit principal WTA et cinq en Challenger, le deuxième échelon. Ce succès lui permettra de gagner six places au prochain classement WTA.

