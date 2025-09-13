  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Challenger de Rennes Toujours impérial, Stan Wawrinka s’offre une finale de rêve

ATS

13.9.2025 - 19:11

Stan Wawrinka (ATP 149) jouera dimanche la finale du Challenger de Rennes. Vainqueur 7-6 (7/3) 6-2 de l'Allemand Patrick Zahraj (ATP 259), le Vaudois est à un match d'un premier titre depuis 2020.

Keystone-SDA

13.09.2025, 19:11

13.09.2025, 19:17

L'ex-numéro 3 mondial n'a toujours pas lâché un seul set dans ce tournoi joué sur dur indoor. Il a mieux négocié le tie-break du premier set que son adversaire de 26 ans avant de dérouler son tennis dans la deuxième manche.

Challenger de Rennes. Stan Wawrinka poursuit sa belle aventure

Challenger de RennesStan Wawrinka poursuit sa belle aventure

En finale, Wawrinka sera opposé au Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série numéro 1 du tournoi breton. Quatre mois après sa défaite en finale du Challenger d'Aix-en Provence, le quadragénaire a une nouvelle occasion de soulever un premier trophée depuis 2020 et sa victoire lors du Challenger de Prague.

Les plus lus

Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc
«Même l’arbitre s’est excusé...» - Le Servette FC lésé à Zurich !
Le patron de Swatch mise sur l'ironie et critique le Conseil fédéral
657 mètres, 8 ans de travaux: le tunnel des Evouettes enfin inauguré
France: Lecornu revient sur l'épineuse question des jours fériés