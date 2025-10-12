Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai

Complètement fou ! En battant son cousin Arthur Rinderknech, le Monégasque Valentin Vacherot (204e mondial) est devenu dimanche le joueur le plus mal classé de l'histoire à gagner un Masters 1000 et le premier joueur de la Principauté à gagner un titre sur le circuit ATP.

Sous les yeux de l'illustre Roger Federer, venu assister à la finale deux jours après avoir disputé une exhibition à Shanghai, le droitier du Rocher s'est imposé 4-6, 6-3, 6-3 en deux heures et quart contre son cousin français (54e), qu'il s'est empressé d'aller étreindre au filet avant de fêter son titre en tribunes avec son clan.

«Je n'arrive même pas à y croire», s'est émerveillé le futur 40e mondial dans son interview d'après-match. «Ça aurait été mieux d'avoir deux vainqueurs, mais toute une famille a gagné aujourd'hui», a poursuivi le gagnant âgé de 26 ans, dont la mère est la sœur de celle de Rinderknech (30 ans).

«Ce qu'on a écrit cette semaine, personne ne va nous l'enlever», a conclu Vacherot, issu des qualifications d'un tournoi privé du N.1 Carlos Alcaraz (forfait) et de son dauphin Jannik Sinner, contraint à l'abandon au troisième tour.

«Bravo, j'ai tout donné, je ne pouvais pas faire plus», a déclaré à l'adresse de son «cousin d'amour» un Rinderknech très ému, au point de s'agenouiller puis d'avoir un bref malaise lors de la cérémonie de remise des trophées.

«J'ai toujours rêvé de te suivre dans le top 100, ça a mis quelques années mais maintenant on y est», lui a répondu Vacherot, qui a aussi remercié son aîné de l'avoir convaincu d'étudier avec lui à l'université Texas A&M.

«C'est tout simplement époustouflant», a réagi le prince Albert II au micro de la chaîne Monaco Info. «C'est un exploit remarquable (...) et un très grand moment pour le sport monégasque», a-t-il estimé dans un entretien relayé sur le compte Instagram du palais princier.

«Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour se remettre de ce tournoi tant les émotions étaient fortes», a commenté sur X l'ex-6e mondial Gilles Simon, finaliste en 2014 à Shanghai.

Le joueur le plus mal classé à avoir remporté un Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après ceux du Grand Chelem, était jusque-là le Croate Borna Coric, 152e mondial lors de son titre à Cincinnati en 2022.

Des qualifications au tableau final, Vacherot a aligné neuf victoires à Shanghai, s'offrant notamment un succès de prestige contre Novak Djokovic (5e) dans le dernier carré.

«La prochaine étape, ce seront les tournois que ‹Val› a voulu jouer toute sa vie durant, les grands tournois, les vrais», a déclaré son demi-frère et entraîneur Benjamin Balleret en conférence de presse.

De l'autre côté du filet, Rinderknech (30 ans) a réalisé en Chine le meilleur parcours de sa carrière en Masters 1000 et grimpera à la 28e place mondiale dans le prochain classement ATP, de quoi en faire le N.2 français derrière Ugo Humbert.

Mais il n'est pas parvenu à rejoindre Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean et Jo-Wilfried Tsonga dans la liste des vainqueurs français de Masters 1000, inchangée depuis le sacre de Tsonga au Canada en 2014.

Dans une chaleur et une humidité un peu moins étouffantes que les jours précédents (29°C et 73% d'humidité au début du match), Rinderknech a commencé le match de la meilleure des manières en breakant son cousin dès le troisième jeu de la partie, un avantage qu'il a conservé jusqu'à la fin de la manche.

Vacherot a répliqué en chipant le service de Rinderknech à 4-3 dans la deuxième manche, avant de nettement dominer le dernier set en dépit d'une résistance acharnée de son cousin, qui a sauvé dix balles de break dans le troisième set.

«Ce moment était merveilleux», a savouré Rinderknech, remerciant son entraîneur Lucas Pouille de l'avoir sorti de la mauvaise passe qu'il traversait en début d'année. «J'espère qu'on en aura d'autres.»

Avec l'ultime Masters 1000 de la saison programmé fin octobre à Paris, le rendez-vous est déjà pris.