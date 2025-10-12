Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Valentin, mon cousin d'amour» Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai

Clara Francey

12.10.2025

Complètement fou ! En battant son cousin Arthur Rinderknech, le Monégasque Valentin Vacherot (204e mondial) est devenu dimanche le joueur le plus mal classé de l'histoire à gagner un Masters 1000 et le premier joueur de la Principauté à gagner un titre sur le circuit ATP.

Agence France-Presse

12.10.2025, 17:50

12.10.2025, 19:58

Sous les yeux de l'illustre Roger Federer, venu assister à la finale deux jours après avoir disputé une exhibition à Shanghai, le droitier du Rocher s'est imposé 4-6, 6-3, 6-3 en deux heures et quart contre son cousin français (54e), qu'il s'est empressé d'aller étreindre au filet avant de fêter son titre en tribunes avec son clan.

Conte de fées à Shanghai. Sous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

Conte de fées à ShanghaiSous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

«Je n'arrive même pas à y croire», s'est émerveillé le futur 40e mondial dans son interview d'après-match. «Ça aurait été mieux d'avoir deux vainqueurs, mais toute une famille a gagné aujourd'hui», a poursuivi le gagnant âgé de 26 ans, dont la mère est la sœur de celle de Rinderknech (30 ans).

«Ce qu'on a écrit cette semaine, personne ne va nous l'enlever», a conclu Vacherot, issu des qualifications d'un tournoi privé du N.1 Carlos Alcaraz (forfait) et de son dauphin Jannik Sinner, contraint à l'abandon au troisième tour.

«Bravo, j'ai tout donné, je ne pouvais pas faire plus», a déclaré à l'adresse de son «cousin d'amour» un Rinderknech très ému, au point de s'agenouiller puis d'avoir un bref malaise lors de la cérémonie de remise des trophées.

«J'ai toujours rêvé de te suivre dans le top 100, ça a mis quelques années mais maintenant on y est», lui a répondu Vacherot, qui a aussi remercié son aîné de l'avoir convaincu d'étudier avec lui à l'université Texas A&M.

«C'est tout simplement époustouflant», a réagi le prince Albert II au micro de la chaîne Monaco Info. «C'est un exploit remarquable (...) et un très grand moment pour le sport monégasque», a-t-il estimé dans un entretien relayé sur le compte Instagram du palais princier.

«Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour se remettre de ce tournoi tant les émotions étaient fortes», a commenté sur X l'ex-6e mondial Gilles Simon, finaliste en 2014 à Shanghai.

Le joueur le plus mal classé à avoir remporté un Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit masculin après ceux du Grand Chelem, était jusque-là le Croate Borna Coric, 152e mondial lors de son titre à Cincinnati en 2022.

«Moment merveilleux»

Des qualifications au tableau final, Vacherot a aligné neuf victoires à Shanghai, s'offrant notamment un succès de prestige contre Novak Djokovic (5e) dans le dernier carré.

Shanghai. Le conte monégasque : Vacherot dompte un Djokovic affaibli !

ShanghaiLe conte monégasque : Vacherot dompte un Djokovic affaibli !

«La prochaine étape, ce seront les tournois que ‹Val› a voulu jouer toute sa vie durant, les grands tournois, les vrais», a déclaré son demi-frère et entraîneur Benjamin Balleret en conférence de presse.

Vacherot titré à Shanghai. «On dirait un film, un conte de fées», savoure son entraîneur de frère

Vacherot titré à Shanghai«On dirait un film, un conte de fées», savoure son entraîneur de frère

De l'autre côté du filet, Rinderknech (30 ans) a réalisé en Chine le meilleur parcours de sa carrière en Masters 1000 et grimpera à la 28e place mondiale dans le prochain classement ATP, de quoi en faire le N.2 français derrière Ugo Humbert.

Mais il n'est pas parvenu à rejoindre Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean et Jo-Wilfried Tsonga dans la liste des vainqueurs français de Masters 1000, inchangée depuis le sacre de Tsonga au Canada en 2014.

Dans une chaleur et une humidité un peu moins étouffantes que les jours précédents (29°C et 73% d'humidité au début du match), Rinderknech a commencé le match de la meilleure des manières en breakant son cousin dès le troisième jeu de la partie, un avantage qu'il a conservé jusqu'à la fin de la manche.

Vacherot a répliqué en chipant le service de Rinderknech à 4-3 dans la deuxième manche, avant de nettement dominer le dernier set en dépit d'une résistance acharnée de son cousin, qui a sauvé dix balles de break dans le troisième set.

«Ce moment était merveilleux», a savouré Rinderknech, remerciant son entraîneur Lucas Pouille de l'avoir sorti de la mauvaise passe qu'il traversait en début d'année. «J'espère qu'on en aura d'autres.»

Avec l'ultime Masters 1000 de la saison programmé fin octobre à Paris, le rendez-vous est déjà pris.

Les plus lus

Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression
Sa fille adoptive l'aurait torturée pendant des heures dans la cave
Le «vortex polaire» est trop faible: l'hiver pourrait être glacial
Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai
Manif à Berne: 18 policiers blessés, des millions de dégâts matériels