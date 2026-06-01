Les outsiders ont saisi leur chance lors des 8es de finale à Roland-Garros. Sur les six premiers matches joués lundi dans les tableaux féminin et masculin, cinq vainqueurs disputeront leur premier quart de finale à Paris.

Sabalenka en mode acrobate face à Osaka sur le court Philippe-Chatrier. ats

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Seul Matteo Berrettini (ATP 105) avait déjà atteint ce stade de la compétition à Paris en 2021. Souvent blessé ces dernières années, le droitier de 30 ans s'est défait de l'Argentin Juan Manuel Cerundolo 6-3 7-6 (7/2) 7-6 (8/6), deux jours après être sorti victorieux de son marathon de cinq sets et 5h16 face à Francisco Comesana, également Argentin. Au tour suivant, il retrouvera son compatriote Matteo Arnaldi (104e) ou l'Américain Francis Tiafoe (22e).

Au moins deux Italiens en quarts

Chez les messieurs, il y aura au moins deux Italiens en quart de finale, et ce malgré l'élimination précoce du no 1 mondial Jannik Sinner. Flavio Cobolli (14e) s'est sorti du piège Zachary Svajda en lâchant son premier set de la quinzaine. La tête de série no 10 a dominé l'Américain, 85e à l'ATP et véritable surprise du tournoi, 6-2 6-3 6-7 7-6.

Il retrouvera Felix Auger-Aliassime, 6e mondial, facile vainqueur du Chilien Alejandro Tabilo (36e) lundi pour devenir le premier Canadien à avoir atteint les quarts dans tous les tournois de Grand Chelem. Seul membre du top 10 mondial encore en lice avec Alexander Zverev, il s'est assuré de gagner deux places à l'ATP au terme du tournoi parisien et d'obtenir son meilleur classement.

Keys se rate

Dans le tableau féminin, la dernière représentante française a connu l'élimination lundi. Diane Parry a connu l'élimination en 8es de finale face à la qualifiée polonaise Maja Chwalinska (WTA 114) 6-3 6-2. La première joueuse issue des qualifications à atteindre les quarts de finale à Roland-Garros depuis six ans fera face à Alina Kalinskaya (24e). La Russe a vaincu 6-4 2-6 7-6 Anastasia Potapova (30e), tombeuse Coco Gauff en 16es de finale.

Enfin, Diana Shnaider (23e) a surpris l'Américaine Madison Keys (19e) 6-3 3-6 6-0. La Russe de 22 ans restait sur trois défaites face à la lauréate de l'Open d'Australie en 2025. La native de Jigouliovsk affrontera mercredi la no 1 mondiale Aryna Sabalenka ou la Japonaise Naomi Osaka (16e), opposées lundi soir.