Carlos Alcaraz a disposé aisément de Roberto Bautista samedi sur l'herbe du Queen's. Le no 2 mondial se retrouve en finale pour le cinquième tournoi consécutif, avec Jiri Lehecka en futur adversaire.

Back in the final 🤩



2023 Champion @carloslacaraz returns to the #HSBCChampionships final with a 6-4 6-4 win over Bautista Agut! pic.twitter.com/KrsC5Y9bP4 — Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2025

Keystone-SDA ATS

La préparation pour Wimbledon (30 juin-13 juillet) se poursuit donc sans accroc pour le double tenant du titre, victorieux de son compatriote espagnol en deux manches (6-4 6-4) et près d'une heure et trente minutes. Discipliné et intraitable au service, il a empoché sa 250e victoire sur l'ATP Tour, la 17e d'affilée et la 42e de la saison, plus haut total parmi les joueurs du circuit.

Carlos Alcaraz va donc jouer une finale pour le cinquième tournoi consécutif dans lequel il est engagé, après ses titres sur la terre battue de Monte-Carlo, Rome et Roland-Garros, et sa finale perdue à Barcelone. Face à lui se présente Jiri Lehecka, 23 ans et 30e mondial, sur le point de disputer sa première finale sur gazon.

Le Tchèque a contrarié le public du Queen's samedi en éliminant en trois manches (6-4 4-6 7-5) le numéro 1 britannique Jack Draper, diminué par une inflammation des amygdales depuis plusieurs jours. Malgré sa défaite, Draper est assuré de grimper à la 4e place du classement ATP, lundi.