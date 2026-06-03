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Tennis Cobolli bat Auger-Aliassime et file en demi-finale

ATS

3.6.2026 - 20:10

Flavio Cobolli heureux d'être en demi-finale de Roland-Garros
Flavio Cobolli heureux d'être en demi-finale de Roland-Garros
ATS

L'Italien Flavio Cobolli, 14e joueur mondial, s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros en éliminant mercredi le Canadien Felix Auger-Aliassime (6e) 4-6 6-4 6-4 6-4.

Keystone-SDA

03.06.2026, 20:10

Le Florentin de 24 ans va découvrir le dernier carré d'un Grand Chelem face à un compatriote, reste à savoir s'il s'agira de Matteo Berrettini (105e) ou Matteo Arnaldi (104e), qui s'affrontent mercredi soir sur le Central.

Avec cette victoire, le finaliste cette année du tournoi ATP 500 de Munich sur terre battue, est assuré de se hisser à la 10e place du prochain classement ATP publié lundi.

Auger-Aliassime a été le plus solide dans la première manche, profitant des nombreuses erreurs de Cobolli qui a concédé au passage son deuxième set depuis le début du Grand Chelem parisien.

Alors qu'il menait 3-1 dans le deuxième, le natif de Montréal a subi une baisse de régime dont l'Italien a profité pour recoller à un set partout en retrouvant de la rigueur en coup droit.

Le Canadien n'a pas su convertir sept balles de break dans le troisième set alors que Cobolli n'a eu besoin que d'une occasion pour prendre les commandes du match, concluant le manche par un enchaînement service-volée.

Dans la lignée des deux sets précédents, le supporter de l'AS Rome a continué d'appuyer quand Auger-Aliassime s'est montré trop imprécis, à l'image de cette grosse faute en revers qui a offert le break à Cobolli. Réaliste, il a conservé son avance pour décrocher sa qualification pour les demies sur son service.

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