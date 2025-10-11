  1. Clients Privés
Wuhan Coco Gauff confirme sa forme et s’offre une nouvelle finale

Melchior Cordonier

11.10.2025

La N.3 mondiale Coco Gauff a battu samedi l'Italienne Jasmine Paolini (8e) 6-4, 6-3 pour se hisser en finale du WTA 1000 de Wuhan, où elle affrontera soit Aryna Sabalenka (1re), soit Jessica Pegula (6e).

Agence France-Presse

11.10.2025, 13:07

11.10.2025, 13:14

L'Américaine de 21 ans tentera dimanche de décrocher un troisième titre en WTA 1000, les tournois les plus importants du circuit féminin après les quatre du Grand Chelem.

Lauréate à Cincinnati en 2023 et Pékin en 2024, Gauff a perdu les deux finales de WTA 1000 qu'elle a disputées en 2025, sur la terre battue de Madrid puis de Rome.

La lauréate du dernier Roland-Garros mène six victoires à cinq dans ses duels contre Sabalenka mais est menée quatre victoires à deux par Pegula.

Samedi, Gauff a pris sa revanche contre Paolini, qui l'avait battue lors de leurs trois duels précédents en 2025.

La Toscane devra encore patienter pour valider son billet pour les Finales WTA de Ryad, qui réuniront début novembre les huit meilleures joueuses de la saison.

Opposée à Aryna Sabalenka dans la seconde demi-finale samedi, l'Américaine Jessica Pegula est devenue à Wuhan la sixième joueuse à assurer sa place aux Finales.

Les deux derniers billets se joueront entre Paolini, la Kazakhstanaise Elena Rybakina (battue en quarts à Wuhan) et la Russe Mirra Andreeva, éliminée dès son entrée en lice en Chine.

