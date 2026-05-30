L'Américaine Coco Gauff, tenante du titre, a été éliminée samedi dès le troisième tour de Roland-Garros par l'Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (30e joueuse mondiale) 4-6, 7-6 (7/1), 6-4 en 2 heures 37.

First-class finish in Paris 💺✨



Potapova turned the match around against reigning champion Coco Gauff to reach the fourth round 🛬



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Keystone-SDA ATS

La Floridienne, 4e joueuse mondiale, est la troisième joueuse membre du top 5 à être éliminée du tournoi après sa compatriote Jessica Pegula (5e), battue au premier tour, et la n°2 mondiale Elena Rybakina, sortie au deuxième.

Nouvelle désillusion en Grand Chelem

Eliminée dès le premier tour de Wimbledon et en huitièmes de finale du dernier US Open, Gauff a subi samedi une nouvelle sortie de route prématurée en Grand Chelem.

Finaliste à Linz et demi-finaliste à Madrid, Potapova, dont le meilleur classement est une 21e place mondiale, a égalé elle son meilleur résultat en Grand Chelem après avoir déjà atteint les huitièmes de finale à Paris en 2024. Elle affrontera pour une place en quart la Russe Anna Kalinskaya, tombeuse plus tôt dans la journée de la Colombienne Camila Osorio (86e).