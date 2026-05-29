«Comme si on jouait pour la Gestapo» : une Ukrainienne s'en prend à une Russe

L'Ukrainienne Oleksandra Oliynykova, 65e mondiale, qui affronte samedi la Russe Diana Shnaider au 3e tour de Roland-Garros, a reproché à sa future adversaire d'avoir participé à un tournoi parrainé par le géant russe Gazprom, ce qui équivaut, à ses yeux, à «jouer en Allemagne nazie pour la Gestapo».

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022, Oliynykova, 25 ans, évoque régulièrement le sujet lors de ses passage en conférence de presse dans les tournois qu'elle joue.

Après sa victoire contre l'Australienne Kimberly Birrell (83e) jeudi, l'Ukrainienne a reproché à Diana Shnaider d'avoir participé aux Northern Palmyra Trophies (NPT), une exhibition par équipes organisée en novembre dernier à Saint-Pétersbourg et parrainée par Gazprom.

«Gazprom est une entreprise qui finance des crimes de guerre.» Participer aux NPT, «je pense que c'est comme si on jouait en Allemagne nazie pour la Gestapo, lors d'un tournoi organisé par l'entreprise qui a construit Auschwitz. Pour moi il n'y a aucune différence», a martelé Oliynykova en conférence de presse.

«Mon pays est attaqué»

La native de Kiev a également accusé la joueuse d'avoir «mis des likes» sur des publications de «propagande russe».

«Mon pays est attaqué par l'argent de Gazprom et ils financent les drones qui attaquent ma ville. Qu’est-ce qui est vraiment important, de savoir qui aura le coup droit le plus fort demain ou le fait que l'on ignore ce type de chose ici ?», a affirmé Oliynykova.

«On devrait demander à Diana Shnaider ce qu’elle pense du fait que Gazprom finance les camps pour les enfants. Ils kidnappent des enfants et les mettent dans des camps. Demande-lui quel est son avis là-dessus et ce qu'elle ressent par rapport au fait de prendre de l'argent d'une entreprise telle que celle-là», a-t-elle asséné.