Jannik Sinner «Contre Carlos Alcaraz, il faut aller au-delà de ses limites»

Nicolas Larchevêque

17.11.2025

L'Italien Jannik Sinner a dressé le bilan de sa saison 2025, conclu par un nouveau sacre au Masters ATP dimanche à Turin, en estimant qu'il était «un meilleur joueur qu'en 2024».

Agence France-Presse

17.11.2025, 10:06

«Je ne veux pas comparer les saisons, mais cette saison est incroyable. Celle d'avant était déjà incroyable, mais cette année, j'ai disputé les finales des quatre tournois du Grand Chelem, j'ai gagné ici, j'ai cette série de victoires pour finir l'année», a déclaré le no 2 mondial en conférence de presse après sa victoire contre son grand rival Carlos Alcaraz 7-6 (7/4), 7-5.

Masters ATP. Jannik Sinner s’offre le scalp de Carlos Alcaraz en finale

Masters ATPJannik Sinner s’offre le scalp de Carlos Alcaraz en finale

«J'ai le sentiment que je suis un meilleur joueur qu'en 2024 et c'est le plus important à mes yeux, car cela fait partie d'un processus», a-t-il poursuivi. «Je dis toujours qu'il faut continuer à travailler pour être un meilleur joueur et les résultats suivront, c'est ce qu'il s'est passé cette année», s'est félicité l'Italien qui a remporté dimanche le 24e titre de sa carrière, le sixième cette année.

«Bien sûr, j'ai perdu des matches, mais j'ai toujours essayé de tirer du positif pour progresser comme joueur, je suis donc extrêmement heureux de ma saison», a-t-il ajouté. Sinner qui, à la différence d'Alcaraz et de l'Allemand Alexander Zverev (3e) ne disputera pas la Coupe Davis à partir de mardi, a fini la saison 2025 avec un bilan de 58 victoires et six défaites, dont quatre contre Alcaraz.

«Contre Alcaraz, chaque point se mérite »

Sa saison a été marquée par sa suspension de trois mois pour des contrôles positifs à un anabolisant. Il a enchaîné dimanche une 31e victoire sur dur indoor, sa surface de prédilection, un dixième succès de suite dans un match du Masters ATP, sans perdre un set.

Sinner a également évoqué les changements qu'il a introduit dans ce jeu après sa défaite en finale de l'US Open contre Alcaraz. «Au service et du fond du court, c'est, je crois, un peu plus imprévisible, cela marche bien, en tous cas mieux, mais je crois que je peux encore m'améliorer», a-t-il estimé.

«C'est parce que Carlos est un joueur incroyable, très talentueux qu'il faut que je hausse mon niveau. Contre lui, chaque point se mérite, il faut aller au-delà de ses limites», a conclu Sinner.

Tennis. L'heure du dénouement pour une Coupe Davis toujours décriée

TennisL'heure du dénouement pour une Coupe Davis toujours décriée

