L'entraîneur de Monaco Adi Hütter a été démis de ses fonctions, a appris jeudi l'AFP de sources proches du dossier. L'Autrichien était en poste depuis l'été 2023 au sein d'un club où évoluent les Suisses Denis Zakaria et Philipp Köhn.

L'entraîneur autrichien de Monaco, Adi Hütter, a été démis de ses fonctions. KEYSTONE

Agence France-Presse, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Le technicien de 55 ans, qui avait mené Young Boys au titre de champion de Suisse en 2018 avant de rejoindre la Bundesliga (Eintracht Francfort puis Mönchengladbach), devrait être remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli.

Selon différentes sources proches du dossier, les dirigeants monégasques ont donc jeté leur dévolu sur l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, champion de Belgique en titre. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord avec l'Allemand Edin Terzic.

Hütter et ses adjoints proches (Christian Peintinger et Klaus Schmidt) paient ainsi le début de saison moyen du club de la Principauté. Les trois hommes ont annoncé leur départ aux joueurs jeudi après l'entraînement.