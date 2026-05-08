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Rome Coup de tonnerre : Djokovic chute d’entrée face à Prizmic

ATS

8.5.2026 - 20:19

Novak Djokovic a été éliminé dès son entrée en lice dans le Masters 1000 de Rome. Le no 4 mondial s'est incliné 2-6 6-2 6-4 devant le Croate Dino Prizmic (ATP 79) vendredi au 2e tour.

Keystone-SDA

08.05.2026, 20:19

08.05.2026, 21:36

Le Serbe de 38 ans disputait son premier match depuis début mars, lui qui a dû faire une pause de deux mois pour soigner son épaule droite. C'est la première fois en dix-neuf participations au tournoi romain, qu'il a remporté à six reprises, qu'il y perd son premier match.

Novak Djokovic, qui n'avait plus joué depuis son élimination en 8e de finale à Indian Wells le 11 mars, a pourtant entamé idéalement son duel avec Dino Prizmic. Mais l'ex-no 1 mondial, finaliste malheureux de l'Open d'Australie en janvier, n'a pas tenu la distance face au jeune Croate (20 ans).

Cette élimination précoce pourrait faire les affaires des organisateurs du Geneva Open (17-23 mai), dont il est le tenant du titre. Novak Djokovic, qui avait cueilli son 100e trophée ATP l'an dernier à Genève, a en effet besoin de matches avant d'aborder dès le 24 mai Roland-Garros. Même s'il a affirmé vendredi soir ne pas avoir prévu de disputer un autre tournoi avant de rallier Paris.

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