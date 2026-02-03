  1. Clients Privés
Coupe Davis L'espoir bâlois Henry Bernet forfait pour Suisse-Tunisie

ATS

3.2.2026 - 10:23

Henry Bernet doit faire l'impasse sur la rencontre de Coupe Davis face à la Tunisie, vendredi et samedi à Bienne. Le grand espoir bâlois est blessé à un pied, a annoncé Swiss Tennis mardi.

Henry Bernet est forfait pour le match de Coupe Davis face à la Tunisie.
Henry Bernet est forfait pour le match de Coupe Davis face à la Tunisie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.02.2026, 10:23

03.02.2026, 10:26

Pour compenser cette absence, le capitaine Severin Lüthi a convoqué Mika Brunold (ATP 453). Le Zurichois de 21 ans connaît ainsi sa première sélection à l'occasion de ce 1er tour du groupe mondial I.

Les autres joueurs suisses retenus pour cette rencontre sont Leandro Riedi, Jérôme Kym, Dominic Stricker et Jakub Paul. La Tunisie sera elle emmenée par le 142e mondial Moez Echargui.

