Coupe Davis L'Allemagne en demi-finales au bout du suspense

ATS

21.11.2025 - 08:09

L'équipe d'Allemagne a complété le dernier carré de la Coupe Davis dans la nuit de jeudi à vendredi à Bologne. Elle battu l'Argentine 2-1 au terme d'un bras de fer au scénario haletant.

Keystone-SDA

21.11.2025, 08:09

21.11.2025, 08:22

Après 2h30 de combat et trois balles de matches sauvées, les spécialistes du double allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz (11e mondiaux de la spécialité) ont apporté le point décisif à leur camp en dominant 4-6, 6-4, 7-6 (12/10) des adversaires tout aussi rompus à l'exercice, Horacio Zeballos (5e) et Andres Molteni (25e).

Triple lauréate de la Coupe Davis, l'Allemagne avait pourtant mal démarré son quart de finale. Son no 2 Jan-Lennard Struff (ATP 84) s'est incliné en deux sets contre Tomas Martin Etcheverry (ATP 60) dans le premier simple.

Zverev fait le job

Joueur le mieux classé à Bologne en l'absence de Carlos Alcaraz (ATP 1) et Jannik Sinner (ATP 2), le no 3 mondial Alexander Zverev a ensuite remis les deux équipes à égalité en dominant 6-4, 7-6 (7/4) Francisco Cerundolo (ATP 21).

La victoire de Krawietz et Puetz a offert à l'Allemagne une deuxième demi-finale d'affilée en Coupe Davis, un an après leur défaite contre les Pays-Bas à Malaga, où se jouait la phase finale de la Coupe Davis avant de déménager à Bologne en 2025.

Seule sélection non européenne parmi les huit équipes qualifiées à Bologne, l'Argentine s'arrête à l'inverse aux portes d'un dernier carré qu'elle n'a plus disputé depuis 2016 en Coupe Davis.

L'Espagne aussi renversante

En fin d'après-midi jeudi, l'Espagne avait également surmonté la perte du premier match contre la République tchèque pour l'emporter 2-1 contre la sélection d'Europe centrale et renouer pour la première fois depuis 2019 avec les demi-finales de la compétition.

Le premier duel du dernier carré opposera vendredi la Belgique aux doubles tenants du titre italiens, privés de leurs deux habituels leaders Jannik Sinner et Lorenzo Musetti (ATP 8), qui ont déclaré forfait.

