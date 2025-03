La Fédération internationale (ITF) a conclu un accord à l'amiable avec le groupe d'investissement Kosmos. Cela concerne la fin de leur collaboration sur la Coupe Davis.

Accord à l'amiable entre l'ITF et Kosmos au sujet de la Coupe Davis ATS

Keystone-SDA ATS

Kosmos et l'ITF «sont parvenus à un accord amiable concernant leurs précédents désaccords contractuels liés à l'organisation de la Coupe Davis», a écrit l'instance internationale dans un très bref communiqué, sans donner le moindre détail. «Les deux organisations se souhaitent mutuellement du succès dans leurs futurs projets», conclut le texte.

Le groupe d'investissements Kosmos, présidé par l'ancien footballeur espagnol du FC Barcelone Gérard Piqué, réclamait depuis juin 2023 50 millions de dollars à l'ITF en dédommagement de la rupture de l'accord sur l'organisation de cette compétition. Kosmos avait parallèlement porté plainte devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne contre l'ITF pour «rupture injustifiée du contrat».

Ce groupe avait conclu un accord portant sur 25 ans avec l'ITF en 2018 pour organiser la Coupe Davis. En janvier 2023, l'ITF avait décidé de reprendre le contrôle de la compétition, mettant fin à cet accord décrié.

Kosmos a transformé le format de la Coupe Davis à partir de 2019. Les populaires duels à domicile et à l'extérieur, et des matches en cinq sets sur un calendrier tout au long de l'année, ont été abandonnés, pour être remplacés par une formule plus resserrée.