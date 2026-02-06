  1. Clients Privés
Coupe Davis La Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

ATS

6.2.2026 - 16:02

La Suisse mène 2-0 contre la Tunisie à Bienne en barrage de Coupe Davis. Jérôme Kym a battu Moez Echargui 7-6 (7/2) 6-4, puis Leandro Riedi a enchaîné en dominant Alaa Trifi 6-1 6-0.

Kym et Riedi offrent deux premiers points aux Helvètes.
Kym et Riedi offrent deux premiers points aux Helvètes.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.02.2026, 16:02

06.02.2026, 17:56

Kym (22 ans) s'est imposé de manière méritée contre un adversaire de onze ans plus âgé que lui. Lors de la seconde manche, l'Argovien a dû sauver trois balles de break avant de prendre le service du Tunisien pour mener 5-4 dans ce qui a été le seul break de la rencontre. Le Suisse a ensuite converti sa deuxième balle de match pour s'imposer après 113 minutes de jeu.

Riedi n'a pas connu le moindre problème face à Trifi, classé plus de 1000 places derrière lui à l'ATP. La partie n'a même pas duré une heure. Le Tunisien n'a pu remporter son service qu'une fois, après avoir sauvé deux balles de break.

L'équipe de Suisse n'a donc plus besoin que d'un point pour remporter ce match. Elle aura l'ambition de finir le travail samedi lors du double. Pour retrouver le groupe mondial, les hommes du capitaine Severin Lüthi doivent battre la Tunisie, puis un autre adversaire en automne.

