Le miracle n'a pas eu lieu pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde, samedi à Bienne. Son échec était consommé (3-1) après la défaite du «rookie» Henry Bernet face à Sumit Nagal.

Henry Bernet n’est pas parvenu à renverser la vapeur. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le pari un peu fou tenté par le capitaine Severin Lüthi, qui s'est privé de son no 1 en simple Jérôme Kym (ATP 155) samedi, n'a donc pas payé. Champion junior de l'Open d'Australie 2025, Henry Bernet (ATP 603) s'est logiquement incliné 6-1 6-3 devant l'ex-no 68 du classement mondial Sumit Nagal dans le quatrième match.

Henry Bernet, qui jouait son premier simple chez les «grands», n'a rien à se reprocher. Le Bâlois de 18 ans est encore un peu tendre pour espérer faire douter un joueur aussi solide et expérimenté que Sumit Nagal (28 ans). Malgré sa bravoure et son talent, il n'a rien pu faire. Le mal était de toute manière déjà fait.

🎾 TEAM 🇮🇳 QUALIFIED FOR DAVIS CUP QUALIFIERS R1 FOR THE FIRST TIME ⚡⚡



India (WR 37) bt. 2014 Davis Cup Champion Switzerland🇨🇭 (WR 24) 3-1 to qualify Davis Cup Qualifiers R1 for the 1st time since the new format was introduced in 2019



This is India's Davis Cup Top Tier… pic.twitter.com/H6ii6d9V8s — SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) September 13, 2025

Faillite totale

La formation helvétique, à laquelle on promettait une victoire aisée face à une équipe dont le meilleur joueur Sumit Nagal ne pointe plus qu'au 290e rang mondial, doit donc déchanter. Au lieu de tenter d'aller décrocher une place en phase finale, elle devra lutter contre la relégation dans la foulée du prochain Open d'Australie.

Ce week-end fut une faillite totale. Jérôme Kym, 16e de finaliste à l'US Open, et Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) furent incapables de jouer leur meilleur tennis dans les moments-clés vendredi. Dhakshineswar Suresh (ATP 626) et Nagal, leurs adversaires respectifs, se sont simplement montrés plus solides.

Un miracle inutile en double

Et le succès de l'espoir obtenu par la paire Jakub Paul/Dominic Stricker en double face à N Sriram Balaji/Rithvik Choudary Bollipalli (6-7 6-4 7-5) fut surtout dû à la fébrilité affichée par le duo indien dans les moments décisifs.

Cette victoire tenait même du miracle: Paul/Stricker ont effacé une balle de break à 7-6 4-4 40/A, grâce à un passing de Dominic Stricker qui a touché la ligne de fond, avant de se retrouver menés 1-3 dans la manche décisive. Ils n'auront fait que repousser l'inéluctable.