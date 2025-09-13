  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe Davis Pari loufoque manqué et fiasco consommé pour la Suisse

ATS

13.9.2025 - 17:25

Le miracle n'a pas eu lieu pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde, samedi à Bienne. Son échec était consommé (3-1) après la défaite du «rookie» Henry Bernet face à Sumit Nagal.

Henry Bernet n’est pas parvenu à renverser la vapeur.
Henry Bernet n’est pas parvenu à renverser la vapeur.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 17:25

13.09.2025, 17:40

Le pari un peu fou tenté par le capitaine Severin Lüthi, qui s'est privé de son no 1 en simple Jérôme Kym (ATP 155) samedi, n'a donc pas payé. Champion junior de l'Open d'Australie 2025, Henry Bernet (ATP 603) s'est logiquement incliné 6-1 6-3 devant l'ex-no 68 du classement mondial Sumit Nagal dans le quatrième match.

Henry Bernet, qui jouait son premier simple chez les «grands», n'a rien à se reprocher. Le Bâlois de 18 ans est encore un peu tendre pour espérer faire douter un joueur aussi solide et expérimenté que Sumit Nagal (28 ans). Malgré sa bravoure et son talent, il n'a rien pu faire. Le mal était de toute manière déjà fait.

Faillite totale

La formation helvétique, à laquelle on promettait une victoire aisée face à une équipe dont le meilleur joueur Sumit Nagal ne pointe plus qu'au 290e rang mondial, doit donc déchanter. Au lieu de tenter d'aller décrocher une place en phase finale, elle devra lutter contre la relégation dans la foulée du prochain Open d'Australie.

Coupe Davis. Un vendredi noir pour la Suisse, menée 2-0 par l’Inde

Coupe DavisUn vendredi noir pour la Suisse, menée 2-0 par l’Inde

Ce week-end fut une faillite totale. Jérôme Kym, 16e de finaliste à l'US Open, et Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) furent incapables de jouer leur meilleur tennis dans les moments-clés vendredi. Dhakshineswar Suresh (ATP 626) et Nagal, leurs adversaires respectifs, se sont simplement montrés plus solides.

Un miracle inutile en double

Et le succès de l'espoir obtenu par la paire Jakub Paul/Dominic Stricker en double face à N Sriram Balaji/Rithvik Choudary Bollipalli (6-7 6-4 7-5) fut surtout dû à la fébrilité affichée par le duo indien dans les moments décisifs.

Cette victoire tenait même du miracle: Paul/Stricker ont effacé une balle de break à 7-6 4-4 40/A, grâce à un passing de Dominic Stricker qui a touché la ligne de fond, avant de se retrouver menés 1-3 dans la manche décisive. Ils n'auront fait que repousser l'inéluctable.

Coupe Davis. L’équipe de Suisse reste en vie grâce un miracle en double

Coupe DavisL’équipe de Suisse reste en vie grâce un miracle en double

Les plus lus

Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc
Un derby d'Italie complètement dingue pour les débuts d’Akanji !
France: Lecornu revient sur l'épineuse question des jours fériés
Le patron de Swatch mise sur l'ironie et critique le Conseil fédéral
Toujours impérial, Stan Wawrinka s’offre une finale de rêve