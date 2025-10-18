  1. Clients Privés
Terribles images en tennis Une des têtes d'affiche des Swiss Indoors se blesse gravement

ATS

18.10.2025 - 18:25

Holger Rune a dû déclarer forfait pour les Swiss Indoors, dont il devait être la tête de série no 3. Le Danois, contraint à l'abandon samedi en demi-finale à Stockholm, souffrirait d'une déchirure du tendon d'Achille droit.

Keystone-SDA

18.10.2025, 18:25

18.10.2025, 18:49

Le no 11 mondial s'est blessé alors qu'il menait 6-4 2-2 face au Français Ugo Humbert. Il s'est arrêté en plein échange, expliquant tout de suite avoir ressenti une douleur au niveau du tendon d'Achille. Sa mère, Aneke Rune, a assuré à la télévision danoise qu'il s'agit d'une déchirure.

Swiss Indoors. Stan Wawrinka et Henry Bernet fixés sur leur sort à Bâle

Swiss IndoorsStan Wawrinka et Henry Bernet fixés sur leur sort à Bâle

Le forfait d'Holger Rune, qui devrait être éloigné des courts pendant 4-6 mois si le diagnostic était confirmé, vient s'ajouter à ceux déjà actés samedi de Zizou Bergs et de Benjamin Bonzi.

En conséquence, trois des quatre perdants du 2e tour des qualifications seront admis dans le tableau principal en tant que «lucky losers». Le Tessinoi Remy Bertola (ATP 259) a donc peut-être fait le plus dur en se hissant au 2e tour de ces qualifications...

Qualifs des Swiss Indoors. Un exploit et un crève-coeur pour les tennismen suisses à Bâle

Qualifs des Swiss IndoorsUn exploit et un crève-coeur pour les tennismen suisses à Bâle

