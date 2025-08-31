  1. Clients Privés
Tennis Dans la tourmente, Medvedev prend une décision forte

ATS

31.8.2025 - 12:36

Ex-no 1 mondial, Daniil Medvedev se sépare de son coach Gilles Cervara, a annoncé ce dernier dimanche sur Instagram. Les deux hommes collaboraient depuis huit ans.

Daniil Medvedev se sépare de son coach Gilles Cervara.
Daniil Medvedev se sépare de son coach Gilles Cervara.
ats

Keystone-SDA

31.08.2025, 12:36

31.08.2025, 14:01

Sous la férule du technicien français, Daniil Medvedev (29 ans) a atteint six finales de Grand Chelem (trois à l'Open d'Australie et trois à l'US Open), cueillant un titre majeur en 2021 à New York en privant Novak Djokovic d'un Grand Chelem calendaire en finale. Le Russe s'était hissé à la 1re place du classement ATP en février 2022.

Mais les choses se sont gâtées cette année pour Daniil Medvedev, qui n'a gagné qu'un seul match en Grand Chelem (au 1er tour à Melbourne en janvier). Sorti d'entrée à l'US Open, il reculera encore dans la hiérarchie pour figurer au mieux au 16e rang mondial à l'issue de la quinzaine new-yorkaise.

Après son énième coup de sang. «Medvedev a besoin de l'aide d'un professionnel», alerte Boris Becker

Après son énième coup de sang«Medvedev a besoin de l'aide d'un professionnel», alerte Boris Becker

