«Mon objectif est de progresser» De Minaur redouble d’efforts pour bousculer les géants du tennis

ATS

29.12.2025 - 10:42

Alex De Minaur (ATP 7) a entrepris à l'intersaison de s'étoffer physiquement. L'Australien veut se mêler à la lutte avec Carlos Alcaraz et Jannick Sinner, qui dominent le tennis mondial depuis deux ans.

L’Australien Alex De Minaur vise la lutte au sommet du tennis mondial.
L’Australien Alex De Minaur vise la lutte au sommet du tennis mondial.
IMAGO/Marco Canoniero
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

29.12.2025, 10:42

«J'ai disputé des matches serrés contre eux ces dernières années, avec la sensation de m'en rapprocher petit à petit», a déclaré De Minaur à Sydney, à quelques jours de la United Cup, compétition par équipes mixtes qui débute vendredi à Perth et marque les trois coups de la nouvelle saison.

«Pour moi, il s'agit de trouver différentes façons de déstabiliser ces joueurs et d'être prêt à prendre plus de risques et à les perturber davantage», a détaillé De Minaur. Le physique fait partie des secteurs sur lesquels il a travaillé pendant l'intersaison, en engageant un nouveau préparateur physique.

ATP Finals. Sinner irrésistible : De Minaur dominé, direction une nouvelle finale

ATP FinalsSinner irrésistible : De Minaur dominé, direction une nouvelle finale

0/18 contre Alcaraz et Sinner

«Mon objectif est de devenir plus fort et de continuer à progresser», a expliqué l'Australien de 26 ans, pour qui «rien ne remplace le travail acharné, c'est ce que nous sommes en train de faire. Au fil des années, j'ai pris un peu de poids, ce qui m'a aidé», a-t-il souligné.

De Minaur a perdu au cours de sa carrière ses treize confrontations avec Jannick Sinner et ses cinq matches contre Carlos Alcaraz. Six fois quart de finaliste dans les tournois du Grand Chelem, dont deux en 2025, à l'Open d'Australie et à l'US Open, il espère que ce travail lui permette de franchir un palier. Dès l'Open d'Australie qui débute le 18 janvier à Melbourne.

