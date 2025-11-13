  1. Clients Privés
ATP Finals Alex De Minaur reprend espoir et qualifie Carlos Alcaraz

ATS

13.11.2025 - 16:05

L'Australien Alex De Minaur (ATP 7) peut encore rallier les demi-finales du Masters. Ceci grâce à sa victoire jeudi à Turin sur Taylor Fritz (6e), synonyme de qualification pour Carlos Alcaraz.



Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.11.2025, 16:05

13.11.2025, 16:10

De Minaur, 26 ans, a signé à sa sixième tentative sa première victoire dans un match des Finales ATP qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année sur le score de 7-6 (7/3) 6-3. Fritz, vainqueur de Musetti mais battu par Alcaraz lors de ses deux premiers matches à Turin, a lui perdu tout espoir de rallier le dernier carré comme lors de ses deux premières participations.

De Minaur a pris le service de son adversaire dès le troisième jeu. Si Fritz, finaliste de l'édition 2024 du «tournoi des maîtres», a rapidement débreaké, il s'est effondré dans le tie-break de la première manche où De Minaur a vite pris le large.

Même scénario dans la seconde, avec Fritz qui cède son service dès le deuxième jeu, puis ne parvient cette fois pas à revenir sur De Minaur. Ce dernier concrétise sa domination sur sa deuxième balle de match.

ATP Finals. Carlos Alcaraz renversant mais pas qualifié, la faute à Lorenzo Musetti

ATP FinalsCarlos Alcaraz renversant mais pas qualifié, la faute à Lorenzo Musetti

Battu pour son entrée en lice dimanche par l'Espagnol Carlos Alcaraz, puis par l'Italien Lorenzo Musetti mardi, De Minaur peut encore se qualifier pour le dernier carré.

Grâce à ce résultat, Alcaraz, no 1 mondial, est désormais assuré de participer aux demi-finales avant même son match dans la soirée contre l'Italien Lorenzo Musetti. Si Musetti s'impose, il accompagnera Alcaraz en demi-finale. Si non, le second demi-finaliste de ce groupe sera De Minaur.

