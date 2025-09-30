Belinda Bencic s’est inclinée en 8e de finale du tournoi WTA 1000 de Pékin mardi. Elle a été battue 4-6 7-6 6-2 en 2h31’ par Coco Gauff, après s’être retrouvée à 3 points de la victoire.

GAUFF GETS IT DONE 💪@CocoGauff completes the comeback against Bencic over three sets, 4-6, 7-6, 6-2 👏#2025ChinaOpen pic.twitter.com/4wVgVFSXb0 — wta (@WTA) September 30, 2025

Keystone-SDA ATS

La St-Galloise n'est pas passée loin de la victoire contre l'Américaine Coco Gauff qu'elle avait déjà affrontée à trois reprises cette année, pour une seule victoire de la Suissesse à Indian Wells.

Au 2e set, la Suissesse de 28 ans s'est retrouvée à 3 points de la victoire à 5-4 puis au tie-break, mais a laissé la Floridienne revenir à un set partout. La championne olympique 2021 a concédé le break d'entrée au 3e set, puis a perdu un deuxième jeu de service.

Cette défaite constitue une bien mauvaise opération pour Belinda Bencic dans sa quête d’un ticket pour le Masters WTA, qui réunira les huit meilleures joueuses de l’année à Ryad du 1er au 8 novembre. Actuellement 14e de la Race, le classement établi en fonction des résultats de l’année en cours, elle accuse plus de 1400 points de retard sur la 8e place.

De son côté, la Floridienne Gauff, tenante du titre à Shanghai, s'est assuré un ticket pour le Masters WTA, elle qui est en quête d'un second titre cette année après Roland Garros.