Des graines de star et un nouveau défi

Dans une interview, Roger Federer parle de sa vie sans le tennis. Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem révèle comment il se maintient en forme et dans quelles académies ses enfants apprennent à jouer au tennis.

C’est cadeau ! 5 minutes de la magie Federer à savourer Des échanges à couper le souffle, des revers prodigieux et des volées inimaginables ! Voici quelques highlights de la carrière exceptionnelle de Roger Federer... 16.12.2022

Dans un entretien accordé au «Wall Street Journal (WSJ)», Roger Federer a parlé de sa vie de jeune retraité. Le Bâlois a également lâché quelques confidences à propos de ses enfants. Ces derniers jouent déjà assidûment au tennis. «Ils adorent ça», révèle le Bâlois. Avant de préciser : «Les filles n'aimaient pas ça au début, mais plus elles s'amélioraient, plus elles y prenaient du plaisir».

Les jumelles Charlene et Myla (14 ans) ont récemment fréquenté l'académie de l'ex-professionnel John McEnroe à East Hampton dans l'état de New York. Les jumeaux Leo et Lenny (9 ans), sont partis moins loin, mais ont pu s’aguerrir dans une académie tout aussi prestigieuse. «Les garçons ont passé quelques jours à Majorque au camp de Nadal», confie Federer.

Pour mémoire, Roger Federer avait été l’invité d’honneur de Rafael Nadal lors de l’inauguration de son académie en 2016. «Je sais maintenant où j'enverrai mes enfants s'ils veulent apprendre à jouer au tennis», avait lâché le Suisse. Roger Federer a donc tenu parole.

Les enfants n'apprennent pas seulement à jouer au tennis dans l'académie de Nadal ou de McEnroe, mais aussi avec papa Maestro en personne : «Si j'ai le temps, je vais sur le court avec eux et j'essaie de leur apprendre quelque chose», explique Federer, qui a mis un terme à sa carrière en automne 2022. Sur le court, ses enfants le perçoivent comme un père et non pas comme un ancien joueur. «C'est une dynamique intéressante», souffle le Rhénan.

Un nouveau défi

A part avec ses enfants, Roger Federer ne joue quasiment plus au tennis. «En tant qu'ancien joueur, il est très difficile de réserver un court et de trouver quelqu'un pour jouer avec toi, alors tu ne le fais pas», explique-t-il. Pour se maintenir en forme, le Suisse va plus souvent à la salle de sport. Cependant, en raison de son genou toujours endolori, l'entraînement d'endurance n'est guère possible. C’est pourquoi il se contente de soulever des poids et de faire des exercices de stabilisation. L’époux de Mirka s'est également lancé un nouveau défi : «Je veux essayer de faire 300 pompes par jour pendant un mois».

Malgré ses entraînements au fitness, Federer a aussi un peu modifié son alimentation : «Quand tu ne bouges plus autant, tu dois faire attention à ne pas trop manger. C'est pourquoi je saute le petit-déjeuner».