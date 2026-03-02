Deux jours après le début de la guerre au Moyen-Orient, un «petit nombre» de joueurs du circuit ATP reste bloqué à Dubaï, a indiqué l'ATP. La cité émiratie est quotidiennement visée depuis samedi par des missiles et des drones iraniens.

Des joueurs ayant participé au tournoi de Dubaï sont toujours bloqués dans la cité émiratie. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«La santé, la sûreté et le bien-être de nos joueurs, de leur équipe et du personnel du tournoi» ATP 500 de Dubaï, qui s'est achevé samedi, «est notre priorité», assure l'ATP dans un communiqué publié lundi sur le réseau social X (anciennement Twitter).

«Nous sommes en mesure de confirmer qu'un petit nombre de joueurs et de membres de leur équipe sont toujours à Dubaï. Ils sont logés dans les hôtels officiels du tournoi (...) et nous sommes en communication directe avec les personnes concernées», développe le principal circuit masculin de tennis professionel.

Des vols vont reprendre de manière «limitée» lundi soir depuis les aéroports de Dubaï, a annoncé lundi leur exploitant, dans un communiqué.

«Environ trente personnes au total»

Vainqueur du double aux côtés du Britannique Henry Patten et coincé à Dubaï, le Finlandais Harri Heliövaara a rappelé dimanche sur son blog que «l'espace aérien de la plupart de la région a été fermé» en réaction aux tirs de représailles iraniens.

Depuis samedi matin, «aucun départ n'a pu se faire depuis l'aéroport de Dubaï et par conséquent, les finalistes du tournoi de simple et quelques autres joueurs de simple sont bloqués à Dubaï. C'est aussi le cas du personnel de l'ATP: arbitres, kinés... Auxquels il faut ajouter les entraîneurs, les autres membres de l'équipe ou de la famille» des joueurs, «soit environ trente personnes au total», selon Harri Heliövaara.

Ciblé depuis samedi par des frappes américaines et israéliennes, l'Iran a répliqué en envoyant drones et missiles vers plusieurs pays de la région, dont les Emirats arabes unis.

Malgré les nombreuses explosions entendues à Dubaï depuis le début de la guerre, la finale du tournoi de double s'est disputée samedi et la cérémonie de remise des trophées a été maintenue pour le tournoi de simple, remporté sans jouer par Daniil Medvedev après le forfait de Tallon Griekspoor.

D'autres tournois au programme

L'ATP 500 de Dubaï était le dernier d'une série de tournois ATP et WTA (circuit féminin) au Moyen-Orient, avant le début mercredi du Masters et WTA 1000 d'Indian Wells.

Sollicitée lundi par l'AFP pour savoir si les tournois Challenger (deuxième échelon du circuit masculin) prévus aux Emirats du 2 au 8 mars puis du 9 au 15 mars seraient maintenus, l'ATP a renvoyé vers le communiqué publié sur X, qui ne donne aucune précision à ce sujet.

Un porte-parole de la Fédération internationale de tennis (ITF) a lui confirmé à l'AFP que les deux tournois du World Tennis Tour (troisième échelon professionnel) qui devaient se dérouler du 16 au 28 mars à Fujairah, dans le nord-est des Emirats, avaient été «reportés», au nom de la «sécurité» des participants.