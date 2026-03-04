Des joueurs bloqués depuis plusieurs jours à Dubaï, aux Emirats arabes unis, en raison de la guerre au Moyen-Orient sont toujours attendus au Masters 1000 d'Indian Wells (Etats-Unis). Certains ont été remplacés pour une exhibition mardi soir.

Daniil Medvedev a été bloqué à Dubaï plusieurs jours. IMAGO/Hasenkopf

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont été remplacés pour un mini-tournoi de double mixte prévu mardi soir, à la veille de l'ouverture du tournoi californien.

Avec leur compatriote Karen Khachanov, Medvedev et Rublev font partie des quelques joueurs restés bloqués à Dubaï dans la foulée d'un tournoi qui s'est achevé samedi, jour des premières frappes américano-israéliennes sur l'Iran, qui a répliqué notamment sur les Emirats, pour une guerre étendue à la région.

Un périple via Oman

D'après des médias russes, les trois joueurs ont pu quitter mardi Dubaï et le Moyen-Orient via Oman, direction Istanbul puis les Etats-Unis.

Pour le Finlandais Harri Heliövaara, vainqueur en double du tournoi émirati, «les joueurs russes» ont pu atteindre Mascate par la route mardi après un trajet chaotique, écrit-il sur son blog.

Heliövaara a lui-même tenté de rejoindre la capitale omanaise par la route avec sa famille avant d'être bloqué plusieurs heures à la frontière puis de retourner à Dubaï, où il dit avoir pu trouver un vol pour Milan prévu mercredi matin.

Tous les trois têtes de série, Khachanov, Rublev et Medvedev font toujours partie du tableau d'Indian Wells, où ils ne doivent entrer en lice qu'au 2e tour, vendredi pour les deux premiers, samedi pour Medvedev, vainqueur à Dubaï. Ni les organisateurs, ni le circuit ATP n'ont répondu à une demande de commentaire de l'AFP.

«Plus important que le tennis»

L'ATP disait lundi «continuer à fournir le soutien nécessaire pour s'assurer que les joueurs et leur équipe puissent partir en toute sécurité quand la situation le permettra», alors que des arbitres, kinés, entraîneurs et membres de l'entourage des joueurs étaient aussi bloqués à Dubaï.

«Il y a plus important que le tennis», a philosophé mardi en conférence de presse le no 2 mondial italien Jannik Sinner, qui espère que «tout le monde reste en sécurité». Le tenant du titre britannique Jack Draper dit avoir quitté Dubaï jeudi, «probablement avec un des derniers vols».

Un tournoi secondaire à Fujairah (nord-est des Emirats arabes unis) a été définitivement annulé mardi en raison des risques liés aux opérations militaires en cours dans la région.