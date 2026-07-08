Marta Kostyuk et Linda Noskova sont les deux dernières demi-finalistes de Wimbledon 2026. L'Ukrainienne et la Tchèque atteignent ce stade du tournoi londonien pour la première fois.

Kostyuk (WTA 13) a facilement écarté 6-3 6-2 la demi-finaliste de l'édition 2024, l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 17). Après un début de match accroché, l'Ukrainienne a fait parler sa puissance en retour et pris deux fois le service de son adversaire dans la première manche. Un scénario qu'elle a réédité dans le deuxième set, s'offrant une deuxième demi-finale en Grand Chelem après Roland-Garros le mois dernier, la première à Londres.

Kostyuk (24 ans) n'avait jamais dépassé le troisième tour sur le gazon londonien. Elle a désormais atteint les quarts de finale de tournois majeurs sur dur, sur terre battue et sur gazon, une performance accomplie par une seule Ukrainienne avant elle, la 8e mondiale Elina Svitolina.

Une première demi en «Majeur» pour Noskova

La Tchèque Linda Noskova (WTA 12) l'a rejointe peu après dans le dernier carré. Elle s'est imposée en deux sets 6-3 7-5 face à la Belge Elise Mertens (WTA 27), tombeuse d'Elena Rybakina au 3e tour.

A 21 ans, Noskova décroche ainsi sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Son meilleur résultat dans un tournoi majeur était jusqu'alors un quart de finale à l'Open d'Australie en 2024.

A first Grand Slam semi-final for Linda Noskova 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/4bixWCuCfx — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2026

L'autre demi-finale opposera l'Américaine Coco Gauff (WTA 7), tombeuse de Belinda Bencic, à une autre Tchèque, Karolina Muchova (WTA 9).

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