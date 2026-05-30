Le 3e joueur mondial Alexander Zverev, le dernier membre du top 5 toujours en lice, s'est qualifié vendredi pour les 8es de finale de Roland-Garros, en battant le Français Quentin Halys (90e), 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 en 3h07.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

L'Allemand, en quête d'un premier titre du Grand Chelem, affrontera au tour suivant le lucky loser (joueur repêché des qualifications) néerlandais Jesper De Jong (106e), vainqueur surprise de Karen Khachanov en cinq sets.

Après l'élimination de Halys, il ne reste plus qu'un seul représentant tricolore dans le tableau masculin, le jeune Moïse Kouame, 17 ans, opposé au Chilien Alejandro Tabilo samedi.

Zverev a concédé son premier set du tournoi, alors que les deux premières manches qu'il a gagnées annonçaient une issue moins compliquée. Il a su néanmoins profiter des trop nombreuses fautes directes de son adversaire pour éviter une 5e manche.