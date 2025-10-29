Valentin Vacherot (40e joueur mondial) s'est qualifié mercredi pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris en battant son cousin Arthur Rinderknech (29e) en trois sets 6-7 (9/11), 6-3, 6-4.

Agence France-Presse Clara Francey

Comme lors de leur improbable finale au Masters 1000 de Shanghai mi-octobre, le Monégasque de 26 ans a cédé la première manche au Français, cette fois-ci à l'issue d'un tie-break à suspense où Rinderknech a repoussé trois balles de set.

A la reprise sur le court central de La Défense Arena, Valentin Vacherot est revenu bien plus tranchant, avec l'idée de reproduire le même schéma qu'en Chine et remporter les deux manches suivantes.

Le droitier du Rocher a d'abord breaké son cousin très tôt dans la deuxième manche, avec des retours foudroyants sur les services puissants de Rinderknech.

Alors qu’il menait 3-1 dans le dernier set, Vacherot s’est fait peur en laissant son cousin revenir, jusqu’à concéder trois balles de break à son tour. Mais le Monégasque a écarté le danger avant de s'offrir le match sur le service de son cousin au bout de 2h54.

Vacherot retrouvera en huitièmes de finale le Britannique Cameron Norrie, qui a créé la sensation en renversant mardi soir le N.1 mondial Carlos Alcaraz.