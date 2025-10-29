  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Paris 2 cousinades à 0 pour Vacherot, qui domine encore Rinderknech

Clara Francey

29.10.2025

Valentin Vacherot (40e joueur mondial) s'est qualifié mercredi pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris en battant son cousin Arthur Rinderknech (29e) en trois sets 6-7 (9/11), 6-3, 6-4.

Agence France-Presse

29.10.2025, 17:18

Comme lors de leur improbable finale au Masters 1000 de Shanghai mi-octobre, le Monégasque de 26 ans a cédé la première manche au Français, cette fois-ci à l'issue d'un tie-break à suspense où Rinderknech a repoussé trois balles de set.

Conte de fées à Shanghai. Sous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

Conte de fées à ShanghaiSous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !

A la reprise sur le court central de La Défense Arena, Valentin Vacherot est revenu bien plus tranchant, avec l'idée de reproduire le même schéma qu'en Chine et remporter les deux manches suivantes.

Le droitier du Rocher a d'abord breaké son cousin très tôt dans la deuxième manche, avec des retours foudroyants sur les services puissants de Rinderknech.

Alors qu’il menait 3-1 dans le dernier set, Vacherot s’est fait peur en laissant son cousin revenir, jusqu’à concéder trois balles de break à son tour. Mais le Monégasque a écarté le danger avant de s'offrir le match sur le service de son cousin au bout de 2h54.

Vacherot retrouvera en huitièmes de finale le Britannique Cameron Norrie, qui a créé la sensation en renversant mardi soir le N.1 mondial Carlos Alcaraz.

Tennis. Séisme à Paris ! Carlos Alcaraz boit la tasse

TennisSéisme à Paris ! Carlos Alcaraz boit la tasse

Les plus lus

Une touriste se réveille dans un paradis de vacances et voit l’horreur !
Poutine provoque Trump et teste une arme qui fait froid dans le dos !
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !
Casse au Louvre : les deux suspects ont partiellement reconnu les faits
«Les Etats-Unis envoient un signal très clair» - Trump veut imposer sa loi
Remous en France : pour Sébastien Lecornu, il ne faut pas «toucher à la vache»