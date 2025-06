La finale grandiose à Roland-Garros remportée dimanche par l'Espagnol Carlos Alcaraz contre l'Italien Jannik Sinner en cinq sets et 5h29 a suscité de nombreuses réactions à travers le monde. Petit tour d’horizon...

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Rafael Nadal, recordman des titres à Roland-Garros (14)

«Quelle finale de Roland-Garros! Félicitations Carlos Alcaraz! Félicitations aussi à Jannik Sinner pour la superbe bataille». (Instagram et X)

¡Qué final de @rolandgarros tan increíble! 🔥



¡Enhorabuena @carlosalcaraz! 🏆💪🏼



Congrats also @janniksin for the great battle 👏🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 8, 2025

Roger Federer, vainqueur de 20 titres en Grand Chelem

«3 vainqueurs à Paris aujourd'hui : Alcaraz, Sinner et le beau jeu du tennis. Quel match !» (Story Instagram)

Chris Evert, lauréate de 18 trophées du Grand Chelem dont sept à Roland-Garros

«DONNEZ LE TROPHÉE AUX DEUX....» (X).

GIVE THE TROPHY TO BOTH OF THEM....👍👏 — Chris Evert (@ChrissieEvert) June 8, 2025

Pau Gasol, ex-basketteur, double champion NBA

«Quelle ode au tennis ! Félicitations à la fois à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour la finale qu'ils ont offerte à tous les passionnés de ce sport. Et MERCI à Carlitos pour les émotions que tu nous as fait vivre. Tu nous as rappelé pourquoi il ne faut jamais, jamais abandonner. Profite de ton deuxième Roland-Garros, mon ami !!» (X)

Alejandro Valverde, ex-cycliste espagnol

«Superbe. Immense Carlos Alcaraz, et aussi Jannik Sinner, qui nous ont offert une finale pour l'histoire. Félicitations pour ce deuxième Roland-Garros» (X)

Juan Carlos Ferrero, ex-vainqueur de Roland-Garros et entraîneur de Carlos Alcaraz

«Je pense que sa force, c'est de continuer à y croire jusqu'à la dernière balle. Il essaie encore et encore (...) Une fois de plus, avec Carlos, tout est possible — et il l'a encore fait. Un exploit incroyable». (En conférence de presse)

Billie Jean King, lauréate de 12 titres du Grand Chelem dont un à Roland-Garros

«Après un match épique digne d'un film et plus de 5 heures de jeu, Carlos Alcaraz est le champion en simple messieurs à Roland-Garros !» (X)

After an epic match of cinematic proportions and 5+ hours of play, @carlosalcaraz is the Men's Singles Champion at #RolandGarros!



Congratulations! https://t.co/3fCztGMJiy — Billie Jean King (@BillieJeanKing) June 8, 2025

Garbiñe Muguruza, lauréate de deux titres du Grand Chelem dont un à Roland-Garros

«Quel match incroyable ! 5 heures et demie de tennis palpitant. Merci à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour cette finale historique. Bravo Carlos ! … et ça fait déjà 5 (titres du Grand Chelem, NDLR) !!» (X)

Marin Cilic, vainqueur de l'US Open 2014

«L'un des meilleurs matches en cinq sets de l'histoire, aux côtés de Federer contre Nadal à Wimbledon 2008 et Djokovic contre Nadal à l'Open d'Australie 2012 ? Niveau de jeu incroyable.» (X)

George Russell, pilote de Formule 1

«Quel match de tennis fou à Roland-Garros !! Les deux méritaient la victoire !! Félicitations à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour ce match incroyable». (Instagram, depuis Roland-Garros)

Le Real Madrid

«Félicitations, cher Carlos Alcaraz, pour ton deuxième titre consécutif à Roland-Garros, ton cinquième tournoi du Grand Chelem, remporté de manière si spectaculaire. Tous les Madridistas sont heureux et fiers de ce brillant succès accompli par l'un des nôtres.» (Instagram)

Enhorabuena, querido @carlosalcaraz, por tu segundo Roland Garros consecutivo, el quinto Grand Slam de tu carrera, conseguido de una manera tan espectacular. Todos los madridistas estamos felices y orgullosos del brillante triunfo de uno de los nuestros. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2025

Matthew McConaughey, acteur américain

«Merci Jannik Sinner et Carlos Alcaraz pour ce mano a mano exceptionnel. Wow. Félicitations Carlos.» (X)

Ben Stiller, acteur américain

«FÉLICITATIONS CARLOS !!!!!!!!!! Incroyable».

