Novak Djokovic (ATP 7) a affirmé lundi dans une interview que sa blessure à la cuisse gauche était «guérie quasiment à 100%». Le Serbe se dit prêt à partir à la conquête de son 100e titre à Doha.

Novak Djokovic est prêt à en découdre la semaine prochaine à Doha. KEYSTONE

AFP ATS

«Il n'y a plus de déchirure musculaire. La blessure est guérie quasiment à 100% et je suis prêt à aller vers de nouvelles victoires», a déclaré Nole dans une interview publiée par le quotidien Vijesti.

«J'ai le feu vert de l'équipe médicale pour pouvoir m'entraîner, me préparer. Le tournoi de Doha est à l'affiche dans sept jours (red: du 17 au 22 février), et je maintiens le calendrier prévu», a ajouté l'ancien no 1 mondial.

Le Serbe de 37 ans, vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, avait abandonné en janvier en demi-finale de l'Open d'Australie à cause de cette blessure, après avoir perdu le premier set 7-6 (7/5) face à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2).

«Cela vient probablement avec l'âge»

«J'espère que je vais pouvoir décrocher ce 100e trophée maintenant à Doha. Ca fait un moment que je cours après, depuis octobre dernier. Mais on verra, il viendra quand il viendra», a dit Djokovic, qui a ajouté «croire» en ses capacités à disputer d'autres tournois du Grand Chelem.

«Dieu merci j'ai réussi à me rétablir rapidement. J'ai eu un peu plus de blessures ces derniers temps par rapport aux quinze premières années de ma carrière. Cela vient probablement avec l'âge, mais mon corps me soutient toujours bien et j'ai toujours une flamme à l'intérieur», a-t-il expliqué.

Djokovic avait déjà dû déclarer forfait avant son quart de finale à Roland-Garros en 2024, blessé alors au genou droit et opéré du ménisque dans la foulée. Dès son retour sur les courts, il avait atteint un mois plus tard la finale de Wimbledon et remporté l'or olympique à Paris quinze jours après.