  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Novak Djokovic grimace, Daniil Medvedev prend déjà la porte !

ATS

25.8.2025 - 06:20

En rodage, Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour de l'US Open en trois sets. Le Serbe de 38 ans s'est imposé 6-1 7-6 (7/3) 6-2 devant l'espoir Learner Tien (ATP 50) dimanche.

Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour en grimaçant, mais en trois sets.
Novak Djokovic s'est hissé au 2e tour en grimaçant, mais en trois sets.
Keystone
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

25.08.2025, 06:20

25.08.2025, 07:54

Novak Djokovic (no 7) a peiné mais s'est tiré du piège tendu par le jeune Américain, 19 ans et quatre fois tombeur de membres du top 10 en 2025. Il jouera au 2e tour contre un autre Américain, Zachary Svajda (ATP 145), qui avait battu le Zurichois Marc-Andrea Hüsler au dernier tour des qualifications.

Pour son premier match officiel depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon le 11 juillet, le quadruple vainqueur de l'US Open a souvent semblé piocher physiquement. Il s'est fait soigner entre le deuxième et le troisième set, semblant souffrir d'ampoules au pied.

«J'aimerais avoir l'âge de Learner, il est deux fois moins âgé que moi», a plaisanté Djokovic, qui est en quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, dans son interview d'après-match. «C'était important de garder mon sang-froid dans le tie-break du deuxième set, je me suis senti mieux ensuite», a-t-il ajouté.

Exit Medvedev

Sacré à New York en 2021 grâce à un succès en finale sur Novak Djokovic qui jouait alors le Grand Chelem calendaire, Daniil Medvedev (no 13) a en revanche été sorti d'entrée dimanche soir. Le Russe s'est incliné 6-3 7-5 6-7 (5/7) 0-6 6-4 devant Benjamin Bonzi (ATP 51).

Daniil Medvedev, qui a écarté une première balle de match à 5-4 sur le service adverse dans la troisième manche, a pourtant compté à deux reprises un break d'avance au cinquième set. Mais son manque de confiance s'est ressenti dans le «money time» face au Français, qui l'avait déjà battu au 1er tour à Wimbledon deux mois plus tôt.

Sur le même thème

Novak Djokovic, c'est qui ?

Novak Djokovic, c'est qui ?

Retour sur la carrière de Novak Djokovic, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem.

22.01.2024

Les plus lus

Poubelles en feu et tirs de mortiers sur la police à Lausanne
La mort d'une reine et des photos qui ont fait le tour du monde
US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !
Affluence record à Bâle, bijou à Thoune et festival genevois
Arrestation d'un vice-gouverneur pour détournements de fonds