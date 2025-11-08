Après le 100e à Genève, le 101e à Athènes dans le tournoi organisé par son frère! Novak Djokovic a cueilli en Grèce un titre qui ajoute encore une page de plus dans sa légende.

Keystone-SDA ATS

En finale, le Serbe a battu 4-6 6-3 7-5 Lorenzo Musetti. L’Italien a fini par craquer dans un troisième set bien improbable avec cinq breaks. Après avoir servi pour le match à 5-4, Novak Djokovic pouvait ravir une dernière fois le service de son adversaire pour garder la main.

A l'issue de cette finale, Novak Djokovic a annoncé son forfait pour le Masters de Turin. Il a invoqué une blessure à l'épaule pour justifier son forfait. Ce renoncement fait l'affaire de... Lorenzo Musetti qui aurait pu se qualifier directement en cas de succès lors de cette finale. Il complète le tableau du Masters avec Félix Auger-Aliassime. L'Italien et le Canadien entreront en lice face respectivement Taylor Fritz et Jannik Sinner.