Open d’Australie Novak Djokovic à deux marches de son impensable quête

ATS

29.1.2026 - 10:03

Toujours en course après un forfait et un abandon qui l'ont propulsé en demi-finales de l'Open d'Australie, Novak Djokovic se trouve désormais à deux victoires d'un 25e titre du Grand Chelem. Ce pari fou passe vendredi par la montagne Jannik Sinner.

Novak Djokovic se trouve désormais à deux victoires d'un 25e titre du Grand Chelem.
Novak Djokovic se trouve désormais à deux victoires d'un 25e titre du Grand Chelem.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

29.01.2026, 10:03

La présence encore à ce niveau du Serbe de 38 ans apporte cette touche d'irréel dans un tournoi où l'autre grande question, devenue habituelle, est de savoir si quelqu'un est capable de barrer la route des deux ogres du moment, Carlos Alcaraz et Jannick Sinner.

Open d'Australie. Mené deux sets à zéro, Djokovic rescapé d'un naufrage en quarts

Open d'AustralieMené deux sets à zéro, Djokovic rescapé d'un naufrage en quarts

Novak Djokovic est encore là, mais grâce à un coup du destin: malgré son jour de récupération supplémentaire après le forfait de Jakub Mensik en 8es de finale, le Serbe s'est fait marcher dessus par Lorenzo Musetti (5e mondial) en quarts. Plus précis, plus rapide, l'Italien avait enfin trouvé la clé pour battre Nole, avant que sa jambe ne l'abandonne alors qu'il menait deux sets à zéro, 1-3 dans le troisième. Djokovic aurait dû perdre ce match, et l'a reconnu.

«Niveau exceptionnel»

Un scénario improbable lui a donc permis d'accéder à un dernier carré d'as réunissant les quatre meilleurs joueurs au classement, dans son jardin, là où il a soulevé le trophée à dix reprises. Et le voilà maintenant confronté au double tenant du titre Jannik Sinner, un joueur qui a pris l'ascendant récemment sur le Serbe même si ce dernier mène dans leurs confrontations (6-4).

Open d'Australie. Jannik Sinner inéluctable, Ben Shelton impuissant

Open d'AustralieJannik Sinner inéluctable, Ben Shelton impuissant

«Je crois que j'ai perdu contre lui quatre ou cinq fois de suite. Donc oui, il joue vraiment à un niveau exceptionnel en ce moment, tout comme Carlos (Alcaraz). Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde», a souligné Novak Djokovic, dont le rêve de nouveau titre en Grand Chelem est conditionné à sa capacité à battre l'un des deux, voire les deux.

Les deux l'ont déjà sorti trois fois sur les quatre demi-finales que le Serbe a atteint en 2025 en Grand Chelem (US Open, Wimbledon, Roland-Garros), et lors de sa dernière finale en Grand Chelem, à Wimbledon en 2024, il avait subi la loi d'Alcaraz. Il n'a donc plus gagné en Grand Chelem depuis l'US Open en septembre 2023, une éternité dans le tennis.

Sinner espère «une belle bataille»

Preuve d'un orgueil toujours aussi vif, le Serbe a peu goûté qu'en conférence de presse, la question lui soit posée de savoir s'il «chassait» ces deux ogres. «Je n'ai pas l'impression d'être à la poursuite de quelqu'un. Je crée ma propre histoire. Roger et Rafa seront toujours mes plus grands rivaux», a-t-il rappelé.

«On a de la chance qu'il (Djokovic) soit toujours là à jouer un tennis incroyable à son âge (38 ans). J'espère que ce sera une belle bataille», a déclaré pour sa part Sinner.

Novak Djokovic, c'est qui ?

Novak Djokovic, c'est qui ?

Retour sur la carrière de Novak Djokovic, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem.

22.01.2024

