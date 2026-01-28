  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d'Australie Mené deux sets à zéro, Djokovic rescapé d'un naufrage en quarts

ATS

28.1.2026 - 08:26

Novak Djokovic (ATP 4) s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de l'Open d'Australie grâce à l'abandon de Lorenzo Musetti (ATP 5). L'Italien menait pourtant deux sets à zéro, 6-4 6-3 1-3.

Keystone-SDA

28.01.2026, 08:26

28.01.2026, 10:35

Le Serbe de 39 ans, qui avait déjà bénéficié du forfait de Jakub Mensik au tour précédent, rejoint le dernier carré sans avoir remporté le moindre set en huitième ni en quart de finale. Il affrontera pour une place en finale le no 2 mondial et double tenant du titre Jannik Sinner ou l'Américain Ben Shelton (ATP 7).

Open d’Australie. Djokovic profite du forfait de Mensik pour avancer en quarts de finale

Open d’AustralieDjokovic profite du forfait de Mensik pour avancer en quarts de finale

Souverain dans les deux premières manches, Musetti a vu le match lui passer sous le nez à 1-1 dans le troisième set, lorsqu'il s'est blessé à un adducteur. Il n'a pu disputer que deux jeux de plus avant de se résoudre à abandonner juste après une double faute.

Open d’Australie. Djokovic file sereinement en 8es de finale à Melbourne

Open d’AustralieDjokovic file sereinement en 8es de finale à Melbourne

C'est la deuxième fois que l'Italien de 23 ans est contraint à l'abandon face à Djokovic en Grand Chelem. En 2021 à Roland-Garros, il avait jeté l'éponge en 8es de finale au cinquième set alors qu'il avait aussi mené deux manches à zéro.

«C'était de loin le meilleur joueur»

Les plus lus

Kim Jong Un craint de subir le même sort que Maduro
États-Unis : peut-on vraiment comparer la situation actuelle aux débuts du Troisième Reich?
Crans-Montana : la police a effacé les images de vidéosurveillance du 31 décembre
Ce qu'il faut savoir sur la vague de froid intense qui frappe les Etats-Unis
«Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un chantage de la part de Rome»
Easyjet au coeur d’une vive polémique au Royaume-Uni !