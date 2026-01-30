Avant la finale de l'Open d'Australie qui les opposera dimanche à Melbourne, Novak Djokovic mène cinq victoires à quatre dans ses duels contre Carlos Alcaraz. Retour sur quatre épisodes mémorables de leur rivalité.

Madrid 2022

A 19 ans à peine, Carlos Alcaraz croise pour la première fois la route de Novak Djokovic en demi-finale du Masters 1000 de Madrid. À l'époque, le Serbe est no 1 mondial tandis que l'étoile montante de Murcie est classée neuvième et vient de battre au tour précédent son illustre compatriote Rafael Nadal.

Tout juste vainqueur de son premier Masters 1000 à Miami, Alcaraz gagne 6-7 (5/7) 7-5 7-6 (7/5) sur la terre battue madrilène avant d'écraser Alexander Zverev 6-3 6-1 en finale. «Il y a huit joueurs devant moi avant de devenir le meilleur joueur du monde», clame l'ambitieux Espagnol après sa victoire contre Djokovic.

Quatre mois plus tard, il gagne son premier titre du Grand Chelem à l'US Open et devient le plus jeune no 1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973.

Wimbledon 2023

Battu par Djokovic en demi-finale de Roland-Garros en 2023, Alcaraz réplique en finale de Wimbledon un mois plus tard. Sur le gazon sacré du All England Club, «Carlitos» terrasse le quadruple champion en titre 1-6 7-6 (8/6) 6-1 3-6 6-4 et cueille dans le jardin du Serbe son deuxième trophée majeur.

«Battre Novak à son meilleur niveau, en finale, écrire l'histoire, être celui qui le bat pour la première fois en dix ans sur le Centre Court (...) c'est quelque chose que je n'oublierai jamais», s'émeut le droitier d'El Palmar, seul joueur à avoir vaincu Djokovic en Grand Chelem en 2023.

«Et c'est bien pour la nouvelle génération de me voir le battre parce que ça va peut-être les aider à croire en leurs chances», ajoute Alcaraz, qui réalisera le doublé en battant à nouveau un Djokovic tout juste revenu de blessure en finale de Wimbledon en 2024.

Paris 2024

Quelques semaines après avoir été contraint de déclarer forfait avant son quart de finale à Roland-Garros en raison d'une blessure au genou gauche, Novak Djokovic revient à Paris pour les Jeux olympiques, en quête de la seule pièce qui manque à son palmarès déjà riche d'une victoire en Coupe Davis et de 24 titres en Grand Chelem: une médaille d'or.

En finale, l'inoxydable Serbe bat Carlos Alcaraz 7-6 (7/3) 7-6 (7/2) pour entrer un peu plus dans la légende du tennis à 37 ans. «Cela dépasse tout ce que j'avais imaginé pouvoir connaître ou ressentir un jour», savoure le vainqueur après avoir écrasé quelques larmes comme sa victime du jour, persuadé d'avoir «déçu les Espagnols, qui attendaient l'or».

«Le fait d'avoir perdu largement contre lui à Wimbledon (réd: Alcaraz avait remporté facilement leur précédent duel en finale à Londres quelques semaines plus tôt) jouait pour moi, car je ne pouvais pas faire pire», insiste Djokovic, enfin paré d'or olympique à sa cinquième tentative.

Melbourne 2025

Si Djokovic et Alcaraz ne se sont plus disputé de titre depuis les Jeux olympiques, ils se sont livré un premier duel à Melbourne en quart de finale de l'édition 2025. En mauvaise posture après la perte du premier set et une blessure qui se révélera être une déchirure musculaire à la cuisse gauche, Djokovic arrache une victoire héroïque (4-6 6-4 6-3 6-4) après plus de 3h30 de bagarre.

«C'était une bataille d'une intensité folle», souligne Djokovic, «préoccupé» par sa blessure et contraint à l'abandon après un set en demi-finale contre Alexander Zverev. Alcaraz a depuis pris sa revanche en demi-finale de l'US Open en gagnant 6-4 7-6 (7/4) 6-2 un match à sens unique sur la route de son sixième titre majeur.

