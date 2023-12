Le Serbe Novak Djokovic, toujours en quête de victoires après un 24e Majeur, et Rafael Nadal, éloigné des courts depuis un an sur blessure, lancent chacun de leur côté leur saison 2024 en Australie, qui pourrait être la dernière de l'Espagnol.

La saison 2024 de Nadal pourrait être sa dernière (image d’illustration). AP

Djoko a encore faim

Entré dans l'histoire du tennis mondial en 2023 avec un 24e Majeur, Djokovic a encore faim de titres: il veut son Grand Chelem calendaire et vise l'or olympique cet été à Paris, après avoir été médaillé de bronze en simple en 2008 à Pékin.

Après un match exhibition à Ryad perdu mercredi contre son dauphin, l'Espagnol Carlos Alcaraz (4-6 6-4 6-4), le no 1 mondial participe à partir de vendredi à la United Cup, compétition mixte entre nations qui se déroule à Perth et Sydney. Il devrait se servir de ce tournoi pour préparer la défense de son titre à l'Open d'Australie à partir du 15 janvier.

À Perth, le Serbe de 36 ans affronte la Chine et la République Tchèque dans le groupe E. Il se frottera d'abord au Chinois Zhang Zhizen, le 58e mondial, de neuf ans son cadet dimanche, puis mardi le Tchèque Jiri Lehecka (31e mondial).

«Djoko» s'alignera avec Olga Danilovic pour les doubles mixtes, pour affronter notamment la Tchèque Marketa Vondrousova (7e), sacrée à Wimbledon, et la Chinoise Zheng Qinwen (15e).

S'il passe la phase de groupes, il aura rendez-vous le 3 janvier en quarts de finale avec le vainqueur du groupe C: les États-Unis, tenants du titre emmenés par Taylor Fritz (10e) et Jessica Pegula (5e), la Grande-Bretagne et l'Australie.

Rafa, le début de la fin?

Rafael Nadal, ex-no 1 mondial retombé au 670e rang après une saison 2023 quasi blanche en raison d'une blessure à la hanche, fait son retour à la compétition au tournoi ATP 250 de Brisbane le 31 décembre. À 37 ans, il estime que 2024 devrait être sa «dernière année» sur le circuit mais, a-t-il prévenu, sans pouvoir «l'assurer à 100%».

«J'ai travaillé dur pour revenir à la compétition, et si les choses et le physique me permettent d'aller de l'avant et de profiter de ce que je fais, je pense que cela n'a pas de sens de se fixer une limite», a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux début décembre.

Je suis sûr que son entraînement et sa préparation sont faits avec l'intention de gagner un Grand Chelem», a estimé à son sujet Djokovic.

Le dernier match officiel de l'Espagnol, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, est sa défaite au 2e tour de l'Open d'Australie en janvier 2023.

Opéré de la hanche, il a dit n'aspirer qu'à «être compétitif» à Brisbane.

Swiatek repart de l'avant

Iga Swiatek, redevenue no 1 mondiale grâce à sa victoire au Masters de Cancun en novembre, lance elle aussi sa saison à la United Cup. Avec la Pologne, elle affronte dans le groupe A le Brésil et l'Espagne, sans Alcaraz.

À Perth, Swiatek, 22 ans, sera notamment opposée en simple samedi à Beatriz Haddad Maia, 11e mondiale, puis à Sara Sorribes Tormo (48e) lundi. Elle sera associée à Hubert Hurkacz, 9e à l'ATP, pour le double mixte.

Elle tentera ensuite de s'adjuger à Melbourne un quatrième Grand Chelem, après y avoir atteint la demi-finale en 2023.

De l'autre côté de l'Australie, Naomi Osaka effectuera son retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane, qui a accordé une invitation à la Japonaise, absente du circuit depuis plus d'un an pour donner naissance à un enfant en juillet dernier.

