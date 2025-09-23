  1. Clients Privés
Shanghai Après une brève trêve, Djoko reprend sa raquette

ATS

23.9.2025 - 20:11

L'ex-no 1 mondial Novak Djokovic, plus aperçu en match officiel depuis début septembre, disputera le Masters 1000 de Shanghai prévu du 1er au 12 octobre. Les organisateurs l'ont annoncé mardi.

Keystone-SDA

23.09.2025, 20:11

Quadruple vainqueur du tournoi, le Serbe de 39 ans n'a plus disputé de match officiel depuis sa défaite en demi-finale de l'US Open, début septembre à New York.

Tension avec les autorités. Le «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie

Tension avec les autoritésLe «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie

Après ce revers contre le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz (alors 2e au classement ATP), l'actuel 4e mondial était resté flou sur son programme pour la fin de saison, alors qu'il a disputé nettement moins de tournois en 2025 que les années précédentes.

Quatre titres à Shanghai

Il s'était seulement engagé à disputer l'ATP 250 d'Athènes (dur indoor, 2-8 novembre), qui a remplacé cette année au calendrier le tournoi de Belgrade.

Novak Djokovic. «Je ne renonce pas aux titres en Grand Chelem, je vais continuer à me battre»

Novak Djokovic«Je ne renonce pas aux titres en Grand Chelem, je vais continuer à me battre»

Sa participation au Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) ou aux Finales ATP à Turin (9-16 novembre) n'est pas confirmée à ce stade.

Djokovic a remporté le tournoi de Shanghai en 2012, 2013, 2015 et 2018 et retrouvera notamment dans la cité chinoise les numéros 1 et 2 mondiaux Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

