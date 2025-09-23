L'ex-no 1 mondial Novak Djokovic, plus aperçu en match officiel depuis début septembre, disputera le Masters 1000 de Shanghai prévu du 1er au 12 octobre. Les organisateurs l'ont annoncé mardi.
Quadruple vainqueur du tournoi, le Serbe de 39 ans n'a plus disputé de match officiel depuis sa défaite en demi-finale de l'US Open, début septembre à New York.
Après ce revers contre le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz (alors 2e au classement ATP), l'actuel 4e mondial était resté flou sur son programme pour la fin de saison, alors qu'il a disputé nettement moins de tournois en 2025 que les années précédentes.
Quatre titres à Shanghai
Il s'était seulement engagé à disputer l'ATP 250 d'Athènes (dur indoor, 2-8 novembre), qui a remplacé cette année au calendrier le tournoi de Belgrade.
Sa participation au Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre) ou aux Finales ATP à Turin (9-16 novembre) n'est pas confirmée à ce stade.
Djokovic a remporté le tournoi de Shanghai en 2012, 2013, 2015 et 2018 et retrouvera notamment dans la cité chinoise les numéros 1 et 2 mondiaux Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.