Novak Djokovic tient son 100e titre. Le Serbe, qui a fêté ses 38 ans jeudi, a remporté le Geneva Open en battant Hubert Hurkacz 5-7 7-6 (7/2) 7-6 (7/2) après 3h05' de lutte samedi en finale.

Keystone-SDA ATS

L'ex-no 1 mondial est revenu de loin face au Polonais. Après s'être retrouvé à deux reprises à trois points de la défaite au deuxième set, il a en effet accusé un break de retard dans la manche décisive. Mené 4-2, il a profité du premier - et seul - mauvais jeu de service de son adversaire pour recoller à 4-4.

Et Novak Djokovic a su serrer sa garde dans le second tie-break, comme il l'avait déjà fait dans le premier alors qu'il était dos au mur. Profitant aussi de deux fautes directes commises par Hubert Hurkacz, il s'est très vite détaché avant de conclure sur sa première balle de match en claquant un ace.

A 3 longueurs de Federer

Le meilleur joueur de l'histoire a donc ajouté une ligne à un palmarès déjà légendaire. Et quelle ligne! L'homme aux 24 trophées du Grand Chelem est simplement le troisième «centenaire» de l'histoire du tennis masculin après l'Américain Jimmy Connors (109) et Roger Federer, qui s'était arrêté à 103.

Djokovic est en mesure de dépasser une nouvelle fois son ancien rival, qui affiche pour sa part 20 Majeurs à son tableau de chasse. Mais il est moins «précoce» que le Bâlois, qui avait 37 ans et un peu moins de 7 mois lorsqu'il avait cueilli son 100e titre en mars 2019 à Dubai.

Et la marque de Jimmy Connors - lequel avait mis fin à sa carrière à 43 ans mais n'en avait "que 37 lorsqu'il avait soulevé pour la 109e fois un trophée - semble encore bien éloignée. Novak Djokovic, qui n'avait gagné qu'un seul titre en 2024 (aux JO de Paris), n'est plus en mesure d'enchaîner les succès comme à ses plus belles heures.

Et il en est bien conscient. «Je ne suis pas vraiment habitué à ces circonstances, avec des défaites qui s'enchaînent dès les premiers tours. Même si je savais que cela finirait par arriver», avait-il ainsi confié mardi à la veille de son entrée en lice sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives.

Toujours un joueur d'exception

Le temps a finalement prise sur le Serbe, désormais incapable de mettre pendant plusieurs semaines consécutives l'intensité physique nécessaire pour gagner quatre, cinq, voire sept matches d'affilée. Il affirme avoir fait le deuil de sa quasi invulnérabilité, et dois désormais s'habituer à cette nouvelle réalité.

Mais Novak Djokovic demeure un joueur d'exception. Il l'avait prouvé l'été dernier, conquérant le dernier grand titre qui manquait à son palmarès en se parant d'or aux JO de Paris. En enchaînant six matches en neuf jours, certes en deux sets gagnants, et en battant le champion de Roland-Garros Carlos Alcaraz en finale.

S'il n'a pas abandonné sa quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, sa fenêtre de tir sembre se restreindre au fil des mois. Mais gageons que Nole sera capable d'élever une dernière fois ses niveaux de jeu et d'intensité pendant quinze jours d'affilée. Dès dimanche à Roland-Garros ?