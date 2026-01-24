Novak Djokovic, 4e mondial, s'est qualifié samedi pour les 8es de finale de l'Open Australie. Ceci en disposant du Néerlandais Botic Van De Zandschulp (75e) 6-3 6-4 7-6 (7/4).

Keystone-SDA ATS

Le Serbe de 39 ans rêve de porter à 25 à Melbourne son record de titres du Grand Chelem. Auparavant, il affrontera le Tchèque Jakub Mensik (17e) ou l'Américain Ethan Quinn (80e) pour une place en quarts de finale.

En battant VDZ, Djokovic a en outre égalé le record de victoires à Melbourne de Roger Federer (102) et signé au total sa 400e victoire en Grand Chelem (101 à Roland-Garros pour trois titres, 102 à Wimbledon pour sept titres et 95 à l'US Open pour quatre titres), signant ainsi un nouveau record absolu hommes et femmes confondus. A Melbourne, il détient le record de 10 titres.

Samedi il n'a connu qu'une petite alerte: il s'est tordu la cheville droite au début du troisième set et, au changement de côté à 2-1 pour son adversaire, il a fait appel au médecin qui lui a posé un pansement sous la plante du pied droit comme pour des ampoules. Mais rien n'a été fait concernant la cheville, visiblement pas touchée.

A la reprise, Djokovic a néanmoins perdu son jeu de service. Mais il a immédiatement débreaké et les deux hommes ont conservé leurs mises en jeu jusqu'au tie break.