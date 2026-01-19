Novak Djokovic (ATP 4) a maîtrisé son sujet lundi à Melbourne. Le Serbe, en quête d'un 25e trophée du Grand Chelem, s'est aisément imposé au 1er tour de l'Open d'Australie.

Keystone-SDA ATS

Dans le dernier match de la journée sur le Central mais le tout premier de la saison pour Djokovic, le décuple vainqueur du tournoi l'a emporté 6-3 6-2 6-2 contre l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 71). Il affrontera au prochain tour l'Italien Francesco Maestrelli (ATP 141), issu des qualifications.

En entrant sur le court pour disputer son 21e Open d'Australie, le Serbe a égalé le record de participations à Melbourne de son ancien rival Roger Federer. Il est présent pour la 81e fois dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem, égalant là encore un record partagé par Federer et l'ex-12e mondial Feliciano Lopez.

Nole (38 ans) a, surtout, décroché son 100e succès dans cette première levée du Grand Chelem, où il n'a concédé que 10 défaites au total. «Que dire ? J'aime cette musique», a-t-il déclaré sur le court à l'évocation de ces statistiques.

«C'est vraiment mon court préféré», a également lâché Novak Djokovic qui avait déjà atteint 102 succès à Wimbledon (pour sept titres) et 101 à Roland-Garros (pour trois titres). Pour ce qui est de sa performance sur le court, il estime avoir «lancé le bon signal», pour lui «comme pour les adversaires».

