  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie Djokovic profite du forfait de Mensik pour avancer en quarts de finale

ATS

25.1.2026 - 12:05

Le Tchèque Jakub Mensik a déclaré forfait sur blessure dimanche à la veille de son 8e de finale contre Novak Djokovic. Ce dernier se retrouve ainsi qualifié sans jouer pour les quarts de l'Open d'Australie, ont annoncé les organisateurs.

Djokovic passe en quarts après le forfait de Mensik.
Djokovic passe en quarts après le forfait de Mensik.
EPA

Keystone-SDA

25.01.2026, 12:05

«C'est une décision malheureuse à prendre. Après les deux derniers matchs, j'ai eu de plus en plus mal et le problème vient du côté gauche de mes muscles abdominaux», explique le 17e joueur mondial dans des déclarations transmises par l'organisation du tournoi.

«Entrer sur le court demain (lundi) serait prendre un trop gros risque pour les semaines suivantes, pour mes prochains tournois et simplement pour ma santé», ajoute-t-il.

Open d’Australie. Djokovic file sereinement en 8es de finale à Melbourne

Open d’AustralieDjokovic file sereinement en 8es de finale à Melbourne

«Le fait que mon 8e de finale était contre Novak dans la Rod Laver Arena rend (ce forfait) encore plus désolant. Je suis évidemment très triste de ne pas entrer sur le court pour affronter mon idole, le GOAT», poursuit-il.

«Atteindre les 8es de finale, la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois, est quelque chose que je n'oublierai pas, évidemment», conclut le joueur de 20 ans.

Il jouait à Melbourne cette année son neuvième tournoi du Grand Chelem et n'avait encore jamais dépassé le troisième tour.

Djokovic (4e) affrontera donc mercredi le vainqueur du quart de finale qui opposera lundi l'Italien Lorenzo Musetti (5e) à l'Américain Taylor Fritz (9e).

Les plus lus

Minneapolis : les vidéos contredisent la version du gouvernement
Pourquoi tant de seniors n’arrivent-ils pas à quitter leur maison?
Suivez le slalom messieurs en direct
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
Tragédie sur les pistes : un snowboarder percute et tue un père de 41 ans
Crans-Montana : les Moretti nient toute responsabilité et chargent leurs employés