Le Tchèque Jakub Mensik a déclaré forfait sur blessure dimanche à la veille de son 8e de finale contre Novak Djokovic. Ce dernier se retrouve ainsi qualifié sans jouer pour les quarts de l'Open d'Australie, ont annoncé les organisateurs.

Djokovic passe en quarts après le forfait de Mensik. EPA

Keystone-SDA ATS

«C'est une décision malheureuse à prendre. Après les deux derniers matchs, j'ai eu de plus en plus mal et le problème vient du côté gauche de mes muscles abdominaux», explique le 17e joueur mondial dans des déclarations transmises par l'organisation du tournoi.

«Entrer sur le court demain (lundi) serait prendre un trop gros risque pour les semaines suivantes, pour mes prochains tournois et simplement pour ma santé», ajoute-t-il.

«Le fait que mon 8e de finale était contre Novak dans la Rod Laver Arena rend (ce forfait) encore plus désolant. Je suis évidemment très triste de ne pas entrer sur le court pour affronter mon idole, le GOAT», poursuit-il.

«Atteindre les 8es de finale, la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois, est quelque chose que je n'oublierai pas, évidemment», conclut le joueur de 20 ans.

Il jouait à Melbourne cette année son neuvième tournoi du Grand Chelem et n'avait encore jamais dépassé le troisième tour.

Djokovic (4e) affrontera donc mercredi le vainqueur du quart de finale qui opposera lundi l'Italien Lorenzo Musetti (5e) à l'Américain Taylor Fritz (9e).