Shanghai Un retour gagnant pour Novak Djokovic après l'US Open

ATS

3.10.2025 - 15:23

Novak Djokovic a signé un retour gagnant vendredi à Shanghai. Le no 5 mondial s'est imposé 7-6 (7/2) 6-4 face à Marin Cilic (ATP 94) au 2e tour du Masters 1000 chinois pour son premier match depuis sa défaite en demi-finale de l'US Open.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.10.2025, 15:23

03.10.2025, 15:27

Le duel de vétérans entre le Serbe de 38 ans aux 24 titres du Grand Chelem et le Croate de 37 ans, vainqueur de l'US Open en 2014, a tourné logiquement en faveur du premier. Djokovic a ainsi cueilli son 20e succès en 22 duels livrés face à Cilic.

A Shanghai, «Nole» vise un cinquième trophée après ceux de 2012, 2013, 2015 et 2018. Il jouera au prochain tour contre l'Allemand Yannick Hanfmann (ATP 150), qui a renversé en trois sets l'Américain Frances Tiafoe, 28e mondial.

Calendrier démentiel. Novak Djokovic : «Les joueurs ne sont toujours pas assez unis»

Calendrier démentielNovak Djokovic : «Les joueurs ne sont toujours pas assez unis»

Vendredi, dans un premier set où les serveurs ont pris le dessus, Cilic a laissé passer sa chance dans le onzième jeu, se procurant les deux premières balles de break de la partie. Djokovic s'en est sorti au terme d'un jeu interminable de plus de 12 minutes, avant de profiter de... sept fautes directes de Cilic au tie-break.

De quoi se libérer et prendre rapidement dans la seconde manche le service du Croate. Et si l'ex-no 1 mondial présentait des signes de douleur au dos, il s'est montré intraitable, enchaînant d'abord quatre jeux blancs sur son service. C'est au moment de conclure qu'il a été le plus nerveux, sauvant deux balles de break avant de clore les débats dès sa première balle de match sur son 10e ace.

Archive sur Novak Djokovic

Novak Djokovic, c'est qui ?

Novak Djokovic, c'est qui ?

Retour sur la carrière de Novak Djokovic, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem.

22.01.2024

