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Tennis Djokovic également forfait pour le Masters 1000 de Madrid

ATS

17.4.2026 - 13:38

Novak Djokovic a annoncé vendredi qu'il était insuffisamment remis pour disputer le Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine. Le Serbe n'a plus joué depuis son élimination à Indian Wells.

Novak Djokovic était pourtant bien à Madrid, mais pour assister à un match d'Euroligue en compagnie du Slovène Luka Doncic.
Novak Djokovic était pourtant bien à Madrid, mais pour assister à un match d'Euroligue en compagnie du Slovène Luka Doncic.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

17.04.2026, 13:38

17.04.2026, 16:31

«Madrid, malheureusement je ne serai pas en mesure de participer cette année. Je poursuis ma convalescence dans le but de revenir bientôt», a écrit le joueur aux 24 titres du Grand Chelem sur son compte Instagram.

Djokovic, 38 ans, touché à l'épaule droite, n'a plus joué depuis son élimination en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells il y a un mois, déclarant successivement forfait à Miami et Monte-Carlo, deux tournois de même catégorie.

Masters 1000 de Monte-Carlo. Forfait surprise de Djokovic, Monfils et Kouamé invités

Masters 1000 de Monte-CarloForfait surprise de Djokovic, Monfils et Kouamé invités

Son retour est désormais espéré pour un autre Masters 1000, celui de Rome, durant la première quinzaine de mai, avant Roland-Garros, le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison.

Le «Djoker» était toutefois présent à Madrid cette semaine, puisqu'il a assisté jeudi soir au match d'Euroligue de basket entre le Real Madrid et l'Etoile rouge de Belgrade au côté de la star slovène de la NBA, Luka Doncic.

L'ancien numéro un mondial occupe à ce jour la 4e place au classement ATP. Il avait peu de points à défendre à Madrid puisqu'il avait été éliminé l'an dernier dès son entrée en lice au 2e tour.

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