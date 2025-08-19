Les organisateurs de l'US Open ont confirmé mardi le forfait du numéro 1 mondial Jannik Sinner et de sa partenaire Katerina Siniakova pour le tournoi de double mixte, à quelques minutes du début de la compétition. Ils devaient affronter Belinda Bencic et Alexander Zverev au premier tour.

Les organisateurs de l'US Open ont confirmé mardi le forfait du numéro 1 mondial Jannik Sinner. ats

Keystone-SDA ATS

«L'équipe composée de Jannik Sinner et Katerina Siniakova s'est retirée du tournoi de double mixte», ont indiqué dans un communiqué les organisateurs au lendemain de l'abandon de l'Italien, malade, en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Ils ont été remplacés par une paire 100% américaine, constituée de Danielle Collins et Christian Harrison, ont ajouté quelques minutes plus tard les organisateurs dans un second communiqué. Bencic et Zverev joueront donc quand même un premier tour mardi.

A 5 jours du simple

Le forfait de l'Italien, vainqueur en simple à New York en 2024, est annoncé à cinq jours du coup d'envoi des matches du tableau masculin. Manifestement diminué, le numéro 1 mondial a jeté l'éponge lundi en finale du tournoi de Cincinnati alors qu'il était mené 5-0 par son grand rival espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2)

«Je me sens mal depuis hier (réd: dimanche)», avait affirmé après son abandon l'Italien, quadruple vainqueur de Grand Chelem. «Je pensais que ça irait mieux après la nuit mais c'était pire. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Je me sens mal. Je ne peux pas me déplacer, j'ai l'impression que je vais m'effondrer», avait-il poursuivi.

Sinner, qui ne s'est pas présenté en conférence de presse lundi soir, a ensuite assuré dans un communiqué qu'il défendrait bien à partir de dimanche son titre en simple à l'US Open. Sa participation au double mixte, organisé mardi et mercredi sous un nouveau format raccourci qui réunit les meilleurs joueurs de simple au monde, était en revanche hautement incertaine.