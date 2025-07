Renforcement du duopole Sinner-Alcaraz, occasion manquée pour Novak Djokovic, jeunesse au pouvoir: voici cinq enseignements de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de la saison qui s'est achevée dimanche.

epa12236336 Jannik Sinner of Italy (L) celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain (R) with his runner-up trophy at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sinner, Alcaraz et le reste du monde

Jusqu'à cette année, Jannik Sinner régnait sur dur et Carlos Alcaraz sur terre battue et sur gazon. Si l'Espagnol de 22 ans a réussi in extremis, en sauvant trois balles de match, à conserver son titre à Roland-Garros, son aîné italien (23 ans) l'a détrôné à Wimbledon, où il était double tenant du titre.

Sur gazon, «Jannik se déplace très bien», juge l'un de ses deux entraîneurs, Simone Vagnozzi. «Il arrive à glisser sur l'herbe comme sur terre battue et il a un très bon timing de frappe, qui lui permet de jouer du fond du court comme s'il était sur dur», analyse-t-il.

Signe de leur mainmise croissante sur le circuit, Alcaraz et Sinner se sont partagé les sept derniers titres en Grand Chelem, et leurs trois derniers duels étaient des finales de Masters 1000 ou de tournois majeurs.

Djokovic face à une montagne

Dernier membre du «Big 3» en activité après les retraites sportives de Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic a bien conscience de la difficulté de plus en plus grande à conquérir le 25e titre record en Grand Chelem qu'il chasse depuis près de deux ans.

«En termes de niveau de jeu, j'ai le sentiment de pouvoir jouer d'égal à égal» avec Alcaraz et Sinner, a estimé le Serbe de 38 ans avant sa défaite en trois sets en demi-finales contre l'Italien.

Mais pour gagner en Grand Chelem, il devra très probablement réussir à battre successivement Alcaraz et Sinner. «J'espère que physiquement, j'arriverai à encaisser ça», s'est interrogé l'ex-numéro 1 mondial, diminué contre Sinner par une «mauvaise glissade» en quarts de finale et contraint à l'abandon en janvier en demi-finales de l'Open d'Australie.

Pour atteindre l'intensité de la rivalité entre les membres du +Big 3+, Sinner et Alcaraz «ont encore du chemin à parcourir», a néanmoins jugé dimanche l'entraîneur de l'Italien Darren Cahill. «Mais ils ont pris un très bon départ!»

Swiatek et Sinner de retour aux affaires

Iga Swiatek et Jannik Sinner ont soulevé à Wimbledon leur premier trophée depuis la fin de leurs suspensions liées à des contrôles antidopage positifs – dont l'origine accidentelle a toutefois été reconnue par les autorités antidopage.

Sans faire explicitement référence à leur bannissement du circuit (un mois fin 2024 pour la Polonaise, entre mi-février et le 4 mai pour l'Italien), les deux champions ont souligné l'épreuve qu'ils avaient traversée.

«Ces derniers mois, la façon dont j'ai été décrite dans les médias – polonais en particulier – n'était pas très agréable», a regretté Swiatek. «J'espère qu'ils me laisseront en paix» car «j'ai démontré qu'on savait ce qu'on faisait» avec son équipe.

«Seuls mes proches savent exactement ce qu'on a traversé sur le court et en dehors, et ça a été tout sauf facile», a renchéri Sinner.

Une jeunesse affamée

Pour la première fois en Grand Chelem, les quatre protagonistes des finales masculine et féminine de Wimbledon étaient tous nés au XXIe siècle.

Chez les dames, Iga Swiatek et sa victime Amanda Anisimova, balayée sur un double 6-0 inédit depuis 1988 en finale d'un tournoi majeur, ont toutes deux vu le jour en 2001.

A respectivement 22 et 23 ans, Alcaraz et Sinner étaient les finalistes de Wimbledon dont l'âge cumulé était le plus bas depuis 2006, quand Roger Federer (24 ans) avait dominé Rafael Nadal (20 ans).

Chaleur et sécheresse

Alors que le sud et l'ouest de l'Europe ont étouffé sous une vague de chaleur fin juin, Wimbledon n'a pas fait exception.

«On pense qu'à Londres, il ne fait pas chaud, mais là, le jour où j'ai joué, entre 11h00 et 15h00, il y avait plus de 33°C et 60% d'humidité je crois, je les ai bien sentis», a soufflé le Français Arthur Cazaux, vainqueur en cinq sets pour son entrée en lice. «Je ne me suis pas senti bien (pendant) le match et encore moins bien après le match».

Rebelote en fin de quinzaine, où les demi-finales dames ont été interrompues par plusieurs malaises de spectateurs souvent assis en plein soleil.

S'il a parfois plu en milieu de quinzaine, les pelouses vertes du «jardin anglais» vanté par les organisateurs ont progressivement viré au jaune paille faute de précipitations en suffisance, le réchauffement climatique accélérant aussi bien la fréquence que l'intensité des périodes sèches que des fortes chaleurs.